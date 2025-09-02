Бисер Кунчев: Истината винаги е някъде по средата – хората трябва да се научат да рискуват повече

© Татяна Чохаджиева "Никога сам по себе си изкуственият интелект не може да бъде достатъчно резултатен по начина, по който ни се иска. Затова най-добрият резултат се постига в комбинация между опитни програмисти и изкуствен интелект.“



Именно така възниква платформата, която обединява интересни възможности за изграждане и представяне на личен, корпоративен и employer branding чрез сторителинг за кариерна философия, опит и вдъхновение. Това каза в предаването "50 причини повече“ на Радио "Фокус“ създателят на кариерната медия Careerdailynews.com, базирана на изкуствен интелект – Бисер Кунчев.



"Винаги има какво да се научи – както от по-младите, така и от хората на средна и по-зряла възраст,“ посочи той. "В платформата давам думата на представители на всички поколения, защото ми е интересно кой и как мисли в различните етапи на живота си, както и гостите са представители от различни индустрии. Целта е тя да се превърне в Motivation Learning Hub – като своеобразна онлайн книга, която всеки ден добавя нови страници, която и след пет години да бъде интересна за четене. Определено, хората с повече опит и години зад гърба си имат повече какво да споделят и то наистина да е полезно и ценно за всеки от нас.,“ допълни Кунчев.



По думите му кариерното развитие и професионалното дълголетие са все по-актуални теми, тъй като опитът е ценен ресурс – носи перспектива и устойчивост в трудни ситуации. В същото време младостта внася смелост за експерименти и свежи идеи. "Истината винаги е някъде по средата – хората трябва да се научат да рискуват повече, да бъдат наблюдателни, любопитни и да трупат знания, актуални за днешния ден,“ каза той.



От интервютата в платформата се открояват няколко тенденции: на първо място хората поставят личното си здраве, за да бъдат продуктивни в професионалната и личната си среда. На второ място идва семейството, което според него е знак за завръщането на ценността на семейните отношения. "И чак след това идва доброто настроение на работа. А, там, за да можеш да се развиваш, вече е все по-важно да умееш да рискуваш,“ добави той, като посъветва човек винаги да се оглежда за по-добри възможности.



Кунчев е категоричен, че емоционалната интелигентност е ключът към развитието на всеки човек във всички взаимоотношения – лични и професионални. "Когато сме емоционално интелигентни, можем да спечелим много, улавяйки точния момент за правилна реакция. Именно липсата на емоционална интелигентност и неправилните реакции често лишават хората от развитие – както в личния, така и в корпоративния ни свят.“



Според него специалистите 50+ не трябва да спират да учат. "Човек трябва да бъде активен и любознателен, да се възползва от приложенията за изкуствен интелект и да се насочва към най-добрите примери и компании, които могат да надградят неговите знания и умения. Така той ще се реализира по-успешно в сферата си и ще натрупа нови компетенции.“



"Гледайки как се развива Career Daily News, виждам, че именно сега беше най-подходящият момент да изградя такава медия. Всичко, което се случва в нея, е резултат от опита ми в различни компании и сектори. Видях какво липсва на бизнеса и какво е важно за потребителите. Ако нямах този натрупан опит, проектът трудно би могъл да се реализира по същия начин в по-ранните години. Честно казано, съмнявам се, че до 30-годишна възраст бих могъл да натрупам същия опит. Така че заключението ми е ясно: възрастта има огромно значение,“ каза в заключение Кунчев.