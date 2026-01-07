ЗАРЕЖДАНЕ...
Билките при кашлица: Какво може да помогне при грипа, който върлува в момента
©
ФОКУС събра за вас добрите съвети, но решението да се възползвате е лично ваше!
Силата на билките не е в "чудодейното излекуване“, а в способността да облекчават симптомите, да подпомагат отхрачването и да успокояват раздразнените дихателни пътища.
Ето и нашите предложения:
Живовляк – за суха и дразнеща кашлица
Живовлякът е една от най-познатите билки при кашлица, особено когато тя е суха, болезнена и "дращеща“. Листата му съдържат слузни вещества, които образуват защитен филм върху лигавицата на гърлото, както и съединения с противовъзпалително и леко антисептично действие. Това го прави подходящ при начални фази на вирусни инфекции и при остатъчна кашлица след грип.
Домашна рецепта:
Една супена лъжица изсушени листа от живовляк се залива с 250 мл вряща вода. Запарката се оставя да престои 10–15 минути, след което се прецежда. Пие се топла, 2–3 пъти дневно. По желание може да се добави малко мед, но не когато чаят е горещ.
Живовлякът е сравнително щадящ и подходящ за възрастни и деца, но при продължителна кашлица ефектът му е поддържащ, а не достатъчен сам по себе си.
Бръшлян – при влажна и "задържана“ кашлица
Бръшлянът е билка с по-силно изразено действие и се използва основно при влажна кашлица с трудно отделяне на секрети. Активните вещества в листата му подпомагат разреждането на бронхиалния секрет и улесняват отхрачването, като същевременно намаляват спазъма на дихателните пътища.
Важно е да се подчертае, че бръшлянът не се използва под формата на домашни отвари, тъй като в суров вид може да бъде токсичен.
Домашен подход (без варене):
Най-безопасната форма е готов сироп или екстракт от бръшлян, закупен от аптека, като се спазва стриктно дозировката, посочена от производителя. Тази форма е подходяща както за възрастни, така и за деца, но само след консултация с лекар или фармацевт.
Бръшлянът е особено полезен при кашлица, която "слиза надолу“ към бронхите и е съпроводена с чувство за тежест в гърдите.
Мащерка – баланс между антисептично и отхрачващо действие
Мащерката заема междинно място между живовляка и бръшляна. Тя има антисептични, противовъзпалителни и отхрачващи свойства, което я прави подходяща както при суха, така и при влажна кашлица. Освен това действа благоприятно при кашлица, съпроводена с бактериални усложнения.
Домашна рецепта:
Една чаена лъжица суха мащерка се залива с 200–250 мл вряща вода и се оставя да кисне около 10 минути. Чаят се пие 2 пъти дневно, най-добре след хранене. Може да се използва и за инхалации при запушени дихателни пътища.
Мащерката има по-интензивен вкус и действие, затова не се препоръчва в големи количества и при хора с чувствителен стомах.
Важно уточнение!!!
Макар билките да са ценен помощник при кашлица, те не бива да се възприемат като основно лечение на грип или неговите усложнения. Продължителна кашлица, висока температура, задух или болка в гърдите са сигнали, които изискват лекарска оценка. Самолечението може да забави диагнозата и да влоши състоянието.
Още по темата
Лекар: Имуностимулантите увеличават риска от грип, ако имате температура до 38 градуса - не бързайте да я сваляте
08:06
Проф. Христова: Четири области са в пика на грипа. Едни ще излизат, други ще влизат в тази статистика
06.01
Още от категорията
/
17-годишният Калоян за безплатното приложение за еврото, което създаде: Не се изисква регистрация, не се изисква телефон и име
09:40
Ученичка: Приготвих си центове, но се оказа, че вендинг машината работи само с левове и трябваше да разваля парите си
06.01
Българка: След новата година забелязах голямо увеличение в цените на пилатес студио - изведнъж и без предупреждение
06.01
Бащата на Сияна обвини Цветанка Ризова в тежка липса на професионализъм и наличие на зависимости
06.01
Продавачка на пазара: Много объркано стана, българите купуват по 1-2 моркова, изнервят се и искат да им се връща в лева
06.01
Миролюба Бенатова: Банките нарушават закона като отказват на хората да им обменят парите без такса и без лимит, но пък Хампарцумян вика, че това било дребна работа
06.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.