Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
По-малко от месец преди предсрочните парламентарни избори на 19 април, политическите формации все по-ясно очертават основните си опоненти и червените линии за бъдещо управление. Кандидатът за депутат от ГЕРБ-СДС Тома Биков заяви, че именно "Прогресивна България“ е основният политически съперник на коалицията в тази кампания.

По думите му формацията на президента Румен Радев влиза в изборите с много обвинения, но с малко конкретика.

"Когато няма какво да кажеш, обикновено казваш, че ще се бориш с олигархията. Това е доста абстрактно намерение“, коментира пред bTV Биков.

Той отправи критика към реториката на новата формация и даде да се разбере, че според него в кампанията трябва да има повече конкретни решения и по-малко политически лозунги.

Тома Биков подчерта, че ГЕРБ-СДС влиза в кампанията с фокус върху икономиката и управлението, а не върху "морализаторски тези“. Според него коалицията предлага дясна и консервативна икономическа програма, насочена към ограничаване на бюджетния дефицит, облекчаване на регулациите и по-сериозно участие на частния сектор в големи инфраструктурни проекти.

Като пример Биков посочи концесионирането или публично-частното партньорство при магистрали и мостове.

"Тогава ще плаща този, който ползва тези съоръжения, а не всички. И ще отпаднат съмненията кой е спечелил поръчката и защо“, каза той.

Според него борбата с корупцията не може да се води само с остри изказвания, а с реално намаляване на административния натиск и ограничаване на човешкия фактор там, където е възможно.

Защо Горанов се връща

В разговора Биков коментира и връщането на Владислав Горанов в листите на ГЕРБ-СДС. Той защити решението и определи бившия финансов министър като един от хората с ключова заслуга за влизането на България в еврозоната и в Европейския банков съюз.

"Това е човекът, който носи дясната икономическа линия в ГЕРБ“, каза Биков и добави, че няма притеснения от факта, че името на Горанов фигурира в списъка "Магнитски“.

За съдебната реформа: без ГЕРБ няма да стане

По темата за съдебната реформа Тома Биков заяви, че ГЕРБ-СДС е готов да участва в избор на нов Висш съдебен съвет, но предупреди, че това няма как да стане без политически разговор и мнозинство от две трети.

"За да имаш избор на ВСС от политическата квота, трябва партиите да седнат културно и да се разберат“, каза той.

Биков заяви, че не може едновременно ГЕРБ да бъде демонизирана, а след това от партията да се очаква да подкрепи безусловно всяка инициатива на политическите си опоненти.

Тома Биков подчерта, че според него страната се намира в турбулентен момент и има нужда от устойчиво управление и стратегически решения.

"България има нужда от стабилно управление, от взимане на стратегически решения в един много турбулентен момент. И мисля, че ГЕРБ е в състояние да взима правилни решения“, заяви той.