BgGPT 3.0 с нови възможности: INSAIT представи български AI с глас, изображения и интернет търсене
BgGPT 3.0 е достъпен чрез публичния чат bggpt.ai, където всеки потребител може да ползва функциите му свободно и безплатно. Използването на BgGPT става и още по-удобно с новите мобилни приложения за iOS и Android, които са достъпни за сваляне без такси за всички видове устройства.
Новата версия позволява анализ на изображения и документи, работа както с текст, така и с визуална информация. В сравнение с предишните версии BgGPT 3.0 е с подобрено следване на инструкции, може да се справя с по-сложни задачи и да води близо 20 пъти по-дълги разговори. Благодарение на тези подобрения BgGPT 3.0 може да обработва и разбира по-големи обеми от текст.
Освен публичния чат достъпен за всички граждани, INSAIT пуска и моделите зад BgGPT 3.0 в три размера – 4B, 12B и 27B, като изборът дава възможност за реализация на бизнес решения с оптимална ефективност и хардуер спрямо конкретната задача. Моделите се представят отлично както на български, така и на английски език. Те стъпват върху Google Gemma 3 и са дообучени чрез нова технология на INSAIT и с текстове на български език надхвърлящи 100 милиарда думи. Благодарение на това BgGPT 3.0 27B се справя по-добре на български от близо 10 пъти по-големи модели. Повече информация за тях е достъпна на сайта models.bggpt.ai. От същия адрес те могат да бъдат свободно свалени и интегрирани от всяка компания и институция, а също могат да бъдат директно използвани чрез API ключ, в случай, че организацията не разполага с нужния хардуер.
Националните отворени модели като BgGPT придобиват изключително стратегическо значение в контекста на усилията на държавите да постигнат технологичен суверенитет, развитие на собствен капацитет и защита на данните при използването на изкуствен интелект. Последователните стратегически усилия на INSAIT за развитие на суверенна технологична платформа на България дават резултат – българските модели разполагат с производителност, съпоставима с тази на десетки пъти по-големи модели и позволяват реализацията на проекти на Института с ключови държавни институции като НАП и Сметна палата. Проектите се изпълняват върху собствена инфраструктура, което гарантира запазването на данните и възможност за работа с конфиденциална информация, елиминирайки зависимостта от чужди доставчици.
Още по темата
Още от категорията
Ускоряваме Зеления преход: "Европейски пътища" инвестира в устойчиви умения и бъдещето на инфраструктурата
14:39
"Новата пандемия" е онлайн: Ето как Vivacom подобрява киберсигурността в най-ключовия сектор за гражданите
25.03
Банкер: До седмица ще има повишение на лихвите от ЕЦБ, но за кредитите у нас увеличението ще бъде плавно до края на годината
25.03
Костадинов: "Възраждане" е твърдо в подкрепа на българския бизнес, да произвежда повече и предприемачите да плащат по-добре
24.03
Опасни заболявания сред животните близо до границата ни с Гърция: Властите у нас прилагат мерки
24.03
Председателят на Сдружение "Обединени български животновъди": България е разграден двор за некачествени храни
24.03
Банкер: За България ниските лихвени нива, които виждахме през 2015-2022 г., определено вече са в историята
20.03
Хотелиер: Не е това, че нямаме пари, пари дадохме. Дори продължаваме да даваме. Проблемът е друг
20.03
Министър Младенова: Подкрепяме българските компании за разработване на нови технологии в космическия сектор
19.03
