Все повече хора в България успяват да сменят професията си или да намерят първата си работа, като само през последния месец броят им достигна внушителните 16 152 души. Търговци, шофьори и персонал в туризма са сред най-търсените кадри на пазара, който показва сериозно оживление. Освен директното посредничество за работа, бюрата по труда масово раздават ваучери за нови умения, помагайки дори на пенсионери и учащи да се реализират успешно в условията на висока дигитализация.

Равнището на регистрираната безработица през март е 5.3%, съобщавато от Агенцията по заетостта, цитирани от Blagoevgrad24.bg. Спрямо февруари се отчита намаление от 0,1 процентни пункта, а на годишна база – спад от 0,2 процентни пункта. В края на месеца регистрираните безработни са 151 123 души, което представлява намаление от 3,3% в сравнение със същия период на предходната година.

Агенцията по заетостта продължава да работи активно и с икономически неактивните лица. През март над 5 990 души са били мотивирани да предприемат първи стъпки към включване в пазара на труда чрез целенасочената дейност на бюрата по труда, както и с подкрепата на ромски и младежки медиатори.

Същевременно 1 211 души от уязвими групи са започнали работа по програми за субсидирана заетост. Сред тях са хора с увреждания, младежи без професионален опит, лица над 55 години и дълготрайно безработни. От тях 1 135 души са включени в проекти по Програма "Развитие на човешките ресурси 2021–2027“, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.

През месеца Агенцията е издала над 9 400 ваучера за обучение на безработни и заети лица. Този инструмент подпомага придобиването на нови умения и повишаването на квалификацията в условията на ускорена дигитализация и технологични промени.

От страна на бизнеса през март са заявени 15 103 свободни работни места на първичния пазар на труда. Най-голям дял от тях са в секторите хотелиерство и ресторантьорство, преработваща промишленост, търговия и ремонт на автомобили, държавно управление, селско, горско и рибно стопанство, административни и спомагателни дейности, образование, транспорт, складиране и пощенски услуги.

Сред най-търсените професии през месеца са служители в сферата на персоналните услуги, продавачи, водачи на моторни превозни средства, персонал за грижи за хора, работници по събиране на отпадъци, оператори на машини, както и работници в промишлеността, строителството, транспорта и селското стопанство.