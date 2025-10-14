Новини
Безработица грози младите IT кадри
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 12:05Коментари (0)49
©
Спад в търсенето на млади специалисти в ИТ сектора, отчита браншът. Търсене има на кадри, които имат вече добър опит, докато има спад при младите специалисти, на които предстои навлизане в материята, заяви в интервю за БТА председателят на УС на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) Ирина Радоева.

По думите й заплатите продължават да имат ръст, като се забелязва някаква умереност.

Браншът на информационните технологии е най-бързо развиващият се, няма сфера от бизнеса и живота на хората, в която те да отсъстват, смята тя.

Когато беше създадена Асоциацията, мобилният телефон беше най-големият лукс, а сега има Индустрия 5.0, създават се фабрики за изкуствен интелект, умни градове, коментира Радоева. 

 По отношение на навлизането на Изкуствения интелект в ежедневието ни експертът каза, че е много важно да се намери баланс между необходими регулации и ограничаващи развитието мерки. В тази връзка работна група на БАИТ участва в изготвянето на проектозакон.

Скоро беше публикуван проект на Закон за използването и развитието на изкуствения интелект, какъвто трябва да има. В Европейския съюз има директива, т.нар. AI act, който България е длъжна да транспонира в местното законодателство. И е много важно да се намери баланс между необходими регулации и ограничаващи развитието мерки. Работната ни група е много активна по проекта на закона и очакваме да видим отразени наши предложения в него, обясни тя.






Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
