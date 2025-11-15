Сподели close
От 1 февруари 2024 г. всички деца до 14 навършени години имат право на безплатно пътуване по вътрешноградския транспорт срещу издаване на карта за безплатно пътуване, а децата до 7 години пътуват безплатно и по междуселищните автобусни линии с билет с нулева стойност.

Децата от 7 до 14 години с 50% намаление от цената на билета за междуселищния автомобилен транспорт. Това заяви транспортният министър Гроздан Караджов по време на парламентарния контрол в петък. По този начин той разясни условията за пътуване на деца и ученици в градския транспорт.

Увеличено е и предвиденото до този момент намаления на учащите се, където попадат и децата от 14 до 16 години. За тях намалението на абонаментните карти вече е 50% както за вътрешноградския, така и за междуселищния автомобилен транспорт.