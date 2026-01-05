ЗАРЕЖДАНЕ...
Безплатните ваксини срещу причинител на рак са отново налични
©
Както и през миналата година, основни целеви групи за безплатна имунизация по Националната програма за първична профилактика на ракови заболявания, причинени от човешки папилома вирус (HPV) 2025-2030 г. са момичета от 10 до 15 ненавършени години и момчета от 10 до 14 ненавършени години. Имунизацията срещу HPV е препоръчителна и се прилага по желание на родител/настойник от общопрактикуващи лекари, педиатри и акушер-гинеколози, работещи по програмата.
С разширяването на обхвата от тази година право на безплатна имунизация вече имат момичета от 10 до 18 ненавършени години и момчета от 10 до 14 ненавършени години. При деца на възраст под 15 г. се прилагат две дози от HPV ваксината (с интервал 6-12 месеца между тях). При момичета на възраст 15 г. и нагоре се прилагат три дози от ваксината (с интервал 1-6 месеца между първата и втората доза и 3-6 месеца между втората и третата доза). Имунизацията се счита за завършена след поставяне на необходимия брой дози за съответната възраст.
Припомняме, че HPV е най-честата сексуално-предавана вирусна инфекция и е основната причина за рак на маточната шийка и възможен причинител на други онкологични заболявания при жените и мъжете. Имунизацията срещу HPV e ефективна и безопасна.
Повече информация е достъпна на специализирания сайт за имунизациите "ПлюсМен“.
Още от категорията
/
Специалисти: За децата със слухови и речеви затруднения възстановяването и развитието не приключват с медицинската намеса
11:31
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.