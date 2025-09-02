Безлов: Не е имало драматизъм при кацането Урсула фон дер Лайен, по-скоро е комуникационен проблем, свързан с медии, търсещи сензация

© Не е имало никакъв драматизъм при кацането Урсула фон дер Лайен в София. За мен това е по-скоро комуникационен проблем, свързан с медии, търсещи сензация. Това каза Тихомир Безлов – главен експерт в програма "Сигурност“ и старши анализатор в Центъра за изследване на демокрацията, в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“.



Първата информация за инцидент с GPS сигнала на самолета на Урсула фон дер Лайен идва от "Файненшъл таймс“ ден след визитата й у нас, отбеляза той. Информацията от полета в специализирания сайт за проследяване на самолетните полети Flightradar24 показва забавяне на полета от порядъка на 9 минути. "Любители намериха записите от разговора на пилота с РВД служителите ни и стана ясно, че няма някаква комуникация за извънредност, а се преминава към неавтоматизирано насочване на самолета“, поясни Безлов.



Според него случаят не е могъл да бъде предотвратен от службите за сигурност. По думите му България не разполага с достатъчно добри технически възможности за това. "Какво точно може да направи една контраразузнавателна служба, при положение че има заглушаване в целия район на Черно море на GPS сигнала? Това е проблем на други нива, не на службите. Имаше реакция на ниво Европейски съюз като цяло. Имаше коментар например как трябва да се търси решение на тези аномалии на GPS сигналите, свързани с войната. Едно от добрите решения според експертите е използване на сателити с ниска орбита, различна от тази на GPS сателитите“, обясни Безлов.



Експертът допълни, че смущения на GPS сигналите след избухването на войната в Украйна са чести в региона на Балтика и Черно море. "Над България, особено Черноморското ни крайбрежие, периодично има силни смущения на GPS сигнала, но на 1 септември има по-малко смущения в сравнение с 31 август. Коментира се, че в район на Калининград руснаците са изградили такива мощности, които излъчват радиошум, който заглушава GPS сигнала. Подобна е ситуацията в Крим. Друго петно със смущения са Москва и Петербург, за да не могат украинските дронове и крилати ракети да намират своите цели. Турция е друг интересен феномен – изглежда, че там също използват такава технология за заглушаване на сигнала“, обясни той.