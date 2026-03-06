ЗАРЕЖДАНЕ...
Безлов: България трябва внимателно да анализира предложението, свързано с разширяване на френския ядрен чадър в Европа
Темата се появи след като френският президент Еманюел Макрон обяви промяна в ядрената доктрина на Франция. Според новата стратегия страната планира да увеличи броя на ядрените си бойни глави, да ограничи публичната информация за арсенала си и да обмисли разполагането на част от него в съюзнически държави на предния фланг на НАТО.
Безлов коментира и развитието на конфликта в Близкия изток, като отбеляза, че действията на иранското ръководство често изглеждат трудно предвидими. "Трудно е да се предвиди кого точно ще изберат да ударят. В самия Иран има вътрешни противоречия и криза на елитите“, посочи анализаторът.
Един от основните рискове, които се обсъждат в Европа, е възможността за нова бежанска вълна. Според Безлов към момента се наблюдават предимно вътрешни разселвания на хора, а не масово придвижване към Европа.
Експертът коментира и готовността на страната при евентуални извънредни ситуации. По думите му темата за убежищата и защитата на населението трябва да бъде обсъждана, но реалните възможности в момента са ограничени. "Има стари бомбоубежища, но много от тях са в лошо състояние и труднодостъпни“, посочи той.
