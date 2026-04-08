В дните от 10 до 13 април, включително, "синята зона" в Благоевград няма да работи. За това информираха от Община Благоевград, цитирана от Blagoevgrad24.bg.

Причината е отбелязването на един от най-големите християнски празници Възкресение Христово.

През посочените дни паркирането в Централна градска част ще бъде безплатно за всички граждани и гости на града.

Зоната ще възстанови нормалния си режим на работа на 14 април.