В дните от 10 до 13 април, включително, "синята зона" в Благоевград няма да работи. За това информираха от Община Благоевград, цитирана от Blagoevgrad24.bg.
Причината е отбелязването на един от най-големите християнски празници Възкресение Христово.
През посочените дни паркирането в Централна градска част ще бъде безплатно за всички граждани и гости на града.
Зоната ще възстанови нормалния си режим на работа на 14 април.
