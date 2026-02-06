ЗАРЕЖДАНЕ...
Без редовно заседание на парламента днес
©
ФОКУС припомня, че през вчерашния ден депутатите приеха на второ и окончателно четене измененията в Изборния кодекс за намаляване на броя на секциите в страни извън Европейския съюз (ЕС). Гласуването премина със 117 ''за", 82 "против" и 10 "въздържал се".
Освен това на вчерашното удължено заседание, народните представители приеха и изменения в Закона за киберсигурност.
За днес в дневния ред бе предвиден блицконтрол, в който министър-председателят и вицепремиерите в оставка да отговарят на въпроси на депутатите. А също така и редовен парламентарен контрол.
Още по темата
/
Рая Назарян: Отдаваме нашата почит на жертвите на комунистическата диктатура с ясното съзнание, че сме в дълг към тяхната памет
01.02
Иван Брегов: Антикорупция няма. Всеки път, когато влезете в занемарена болница, детска градина или училище се досещате
31.01
"Да, България" иска проверка на бонусите в министерствата и възнагражденията в съдебната система
27.01
Радостин Василев: Ще се въздържим относно ратификацията за участието на България в Съвета за мир
23.01
Още от категорията
/
Румен Гълъбинов: Можем да очакваме покана за присъединяване и членство в ОИСР до края на 2026 година
05.02
Атанас Зафиров: Опитват се да ми изградят образ на човек, който се е вкопчил в нещо и отказва да го пусне
05.02
Нови цени на билетите за влаковете - ще са динамични според времето на купуване преди пътуването
05.02
Министерството на туризма представя България на едно от най-големите изложения в Турция и региона
05.02
Заловиха контрабандни златни и сребълни изделия на "Капитан Андреево", стоката е на стойност над 50 000 евро
05.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Директорът на Здравната инвестиционна компания за детска болница:...
22:23 / 05.02.2026
Освободиха гинеколога, задържан заради скандалните записи на паци...
20:25 / 05.02.2026
Българска поетеса се ражда и умира на 5 февруари
19:51 / 05.02.2026
Окончателно: Ограничиха изборните секции в чужбина
19:20 / 05.02.2026
Румен Гълъбинов: Можем да очакваме покана за присъединяване и чле...
19:06 / 05.02.2026
Таков: Няма вътрешни битки в БСП
19:04 / 05.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.