Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
В нощта срещу Коледа поне 20 български семейства в страната преживяват ужаса да видят дома си в пламъци. Най-голям брой битови пожари се регистрират през отоплителния сезон, тогава се случват и 95% от фаталните пожарни инциденти.

Във връзка с настъпилия отоплителен сезон и предстоящите коледни и новогодишни празници от ГДПБЗН отправят апел към населението и гостите да бъдат внимателни и отговорни, спазвайки правилата за пожарна безопасност за периода, а именно:

При подготовка на празничната вечеря:

• Не използвайте неизправни отоплителни и нагревателни уреди.

• Бъдете внимателни при работа с газови уреди и следвайте указанията на производителя.

• Не претоварвайте електрическата инсталация и не използвайте едновременно голям брой удължители и разклонители.

• Не оставяйте без наблюдение готварски уреди и печки за отопление. В близост до тях не следва да има оставени горими предмети.

• След употреба и преди излизане от къщи проверявайте дали използваните уреди са изгасени, съответно изключени.

• Редовно почиствайте от натрупаните мазнини уредите в кухнята – фурната, скарата, печката, котлоните и абсорбатора.

• При посещения в заведения за масово пребиваване на хора се запознайте предварително с плана за евакуация. Плановете са поставени най-често в стълбищата и фоайета и в тях ще намерите местоположението си, пътищата за евакуация и изходите.

При устройване на празничната украса:

• Коледните елхи да се поставят далеч от нагревателни и отоплителни уреди. Сами по себе си те са горими и леснозапалими.

• Не поставяйте запалени свещи на коледното дърво или в близост до тях.

• Не оставяйте без наблюдение красивите и иначе ефектни светещи украси на елхите. Те са потенциален и то висок риск за пожари.

При закупуване и използване на пиротехнически средства:

• При закупуване на пиротехнически изделия се убедете, че същите са стандартно изпълнение, а не нечия ръчна изработка. Задължително да са маркирани със знака за съответствие на продукти от Европейския съюз, дори да са внесени от трети страни.

• Ако информацията за изделието е непълна, неясна или липсва такава на български език, не го купувайте.

• Не допускайте децата да си играят с пиратки, римски свещи, ракети и др. пиротехнически изделия.

• Да не се използват пиротехнически средства в затворени пространства, нито при използване да се насочват срещу хора, сгради или горими материали. По отношение на затворените пространства изключваме изделия тип бенгалски огън, бездимни фонтани за торти, конфети.

• Отделете две минути и прочетете внимателно указанията за употреба - това може да спаси човешки живот и да предотврати пожар.

При възникване на пожар:

• Запазете самообладание. Помнете, че разполагате максимум с 2 минути, за да напуснете горящия обект.

• Не скачайте през прозорец и балкон, не се спускайте по водосточни тръби и не използвайте асансьора.

• Ако преминавате през задимени помещения, се движете ниско до пода и по възможност защитете дихателните си пътища с мокра тъкан.

• След като напуснете сградата, не се връщайте обратно по никакъв повод.

• Незабавно уведомете пристигналите екипи на пожарната, ако има застрашени хора или наличие на материали или уреди, които могат да предизвикат рязко развитие на пожара, или да причинят взрив.

• Ако не можете да се евакуирате безопасно, идете в най-отдалеченото от пожара помещение, затворете всички врати след себе си, като с помощта на дрехи, кърпи или др. подръчни материали уплътните вратите.

• Оставете някакъв знак на прозореца или терасата, за да обозначите мястото, където се намирате. Ако имате възможност, влезте в банята и се намокрете – мокрите дрехи предпазват от температурата и дима.

• При първата възможност се обадете за пожара на тел.112.