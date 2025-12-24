В нощта срещу Коледа поне 20 български семейства в страната преживяват ужаса да видят дома си в пламъци. Най-голям брой битови пожари се регистрират през отоплителния сезон, тогава се случват и 95% от фаталните пожарни инциденти.Във връзка с настъпилия отоплителен сезон и предстоящите коледни и новогодишни празници от ГДПБЗН отправят апел към населението и гостите да бъдат внимателни и отговорни, спазвайки правилата за пожарна безопасност за периода, а именно:• Не използвайте неизправни отоплителни и нагревателни уреди.• Бъдете внимателни при работа с газови уреди и следвайте указанията на производителя.• Не претоварвайте електрическата инсталация и не използвайте едновременно голям брой удължители и разклонители.• Не оставяйте без наблюдение готварски уреди и печки за отопление. В близост до тях не следва да има оставени горими предмети.• След употреба и преди излизане от къщи проверявайте дали използваните уреди са изгасени, съответно изключени.• Редовно почиствайте от натрупаните мазнини уредите в кухнята – фурната, скарата, печката, котлоните и абсорбатора.• При посещения в заведения за масово пребиваване на хора се запознайте предварително с плана за евакуация. Плановете са поставени най-често в стълбищата и фоайета и в тях ще намерите местоположението си, пътищата за евакуация и изходите.• Коледните елхи да се поставят далеч от нагревателни и отоплителни уреди. Сами по себе си те са горими и леснозапалими.• Не поставяйте запалени свещи на коледното дърво или в близост до тях.• Не оставяйте без наблюдение красивите и иначе ефектни светещи украси на елхите. Те са потенциален и то висок риск за пожари.• При закупуване на пиротехнически изделия се убедете, че същите са стандартно изпълнение, а не нечия ръчна изработка. Задължително да са маркирани със знака за съответствие на продукти от Европейския съюз, дори да са внесени от трети страни.• Ако информацията за изделието е непълна, неясна или липсва такава на български език, не го купувайте.• Не допускайте децата да си играят с пиратки, римски свещи, ракети и др. пиротехнически изделия.• Да не се използват пиротехнически средства в затворени пространства, нито при използване да се насочват срещу хора, сгради или горими материали. По отношение на затворените пространства изключваме изделия тип бенгалски огън, бездимни фонтани за торти, конфети.• Отделете две минути и прочетете внимателно указанията за употреба - това може да спаси човешки живот и да предотврати пожар.• Запазете самообладание. Помнете, че разполагате максимум с 2 минути, за да напуснете горящия обект.• Не скачайте през прозорец и балкон, не се спускайте по водосточни тръби и не използвайте асансьора.• Ако преминавате през задимени помещения, се движете ниско до пода и по възможност защитете дихателните си пътища с мокра тъкан.• След като напуснете сградата, не се връщайте обратно по никакъв повод.• Незабавно уведомете пристигналите екипи на пожарната, ако има застрашени хора или наличие на материали или уреди, които могат да предизвикат рязко развитие на пожара, или да причинят взрив.• Ако не можете да се евакуирате безопасно, идете в най-отдалеченото от пожара помещение, затворете всички врати след себе си, като с помощта на дрехи, кърпи или др. подръчни материали уплътните вратите.• Оставете някакъв знак на прозореца или терасата, за да обозначите мястото, където се намирате. Ако имате възможност, влезте в банята и се намокрете – мокрите дрехи предпазват от температурата и дима.• При първата възможност се обадете за пожара на тел.112.