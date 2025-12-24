Голяма част от денонощните аптеки ще имат прекъсване в работното време на Нова година. Това ще е необходимо, за да се настроят софтуерите за превалутирането. Очаква се още в ранния следобед на 1 януари те да работят както обичайно.Препоръчително е да набавите всичко необходимо предварително и да се информирате за работното време на близката аптека. Очакват се затруднения и при плащанията с карта, така че е добре да разполагаме с пари в брой, информира NOVA.Не е изключено при плащане в брой след полунощ, служителите да нямат достатъчно евро и да връщат ресто в лева.Освен че аптеките ще прекъснат работа в новогодишната нощ, за да направят необходимата подготовка за еврото, се очакват и други предизвикателства."Между 31 декември и 1 януари през нощта първо трябва да се ъпдейтнат всички системи. И аз имам опасения, че е вероятно някое от тези неща да не сработи. Тоест на 1-ви е възможно някой от терминалите на банките да не са се ъпдейтнали и да не може да се плаща с карта. Възможно е най-малко до обяд да има проблеми в много аптеки. Освен всичко друго дребните пари, които получаваме от банките - въпреки предварителната заявка, са крайно недостатъчни. Така че клиентите трябва да знаят, че имаме право да връщаме в лева, когато нямаме достатъчно евро. Трябва да бъдат подготвени за това", предупреди Николай Костов, председател на Асоциацията на собствениците на аптеки.