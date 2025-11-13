Днес няма да се проведе заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. То беше отменено заради отказа на работодателските организации да участват в него.В позиция до медиите те уточниха, че не подкрепят идеята за увеличение на осигурителните вноски с 2 процентни пункта и за двукратно повишаване на данъка върху дивидента. А присъствието им Тристранния съвет би било изцяло формално.От своя страна правителството отмени днешното заседание и посочи, че ще одобри законопроектите, свързани с Бюджет 2026, във вида, гласуван от партиите, подкрепящи правителството.