|Бетон върху река: Какво е довело до застрояването на Елените?
Данните на МРРБ и ДНСК показват, че застрояването на реката е факт и на документи.
Единият от хотелите край реката - "Негреско“, е част от активите на "Холидей Вилидж“ ЕАД – дружество собственик на част от обектите в комплекса.
Фирмата е собственост на "Джаузин Ентърпрайсиз Лимитед“ - офшорна компания, регистрирана в Сейшелите. Неин собственик е Михаил Кириаку от Кипър. Фирмата е създадена през 2002 година, а през 2016-а в Съвета на директорите е вписан и Вълчо Арабаджиев - син на Ветко Арабаждиев.
По информация на БНТ Арабаджиеви участват в приватизацията на курорта с дружеството "Елените инвест“.
През по-голямата част от годината реката е пресъхнала, но коритото ѝ води именно към хотелите, построени през последните 20 години. Освен това, зад първите сгради има и незаконно сметище от строителни отпадъци.
В целия район е строено върху сухи дерета, които при обилни валежи отвеждат водата директно в морето — нещо, което според експерти крие сериозни рискове при проливни дъждове, а това се видя и през последните дни.
Бургаската прокуратура започва проверка на разрешителните за строеж в Елените
Ние проверихме и сигнал за сеч в района през последните седмици. На място установихме, че действително има изрязани дървета, а по наша информация на това място се предвижда изграждането на нов хотелски комплекс с около 40 къщи.
Иначе ситуацията в курорта към момента е спокойна. Населеното място е под засилена полицейска охрана и не се допускат жители и екипи с тежка техника в интервала между 17:00ч и 8:30ч, заради случаите на мародерства и с цел безопасност.
