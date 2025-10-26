Новини
Бесарабска българка от Украйна: Сравнявам България с Украйна. И двете държави бяха под сериозно руско влияние
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 19:26Коментари (0)80
© NOVA
Те обичат България по един по-различен начин. За тях тя е мечта, тя е стари народни песни и топла храна, сготвена от бабите им. Тя е образование и чистота. После обаче идват в България и тя става по-реална, гозбите са гарнирани с някоя друга псувня, малко недоволство и песимизъм. Те са две момичета, израснали в Украйна – бесарабски българки, които са свързани с войната всяка по свой собствен начин. Бащата на Юлиана Барон е на фронта, а София Бугор има свой влог, в който развенчава руска пропаганда.

"Израснах с илюзията за прекрасната ни прародина България. Това се насаждаше от преподавателката ми по български език. Тя никога не е била тук, но не познавам друг, който да обича България толкова силно. През 2019 г. дойдох да уча тук. Тогава всичко ми хареса, но после, когато се преместих, забелязах проблеми, които има и в Украйна. Виждам враждебност към украинския народ", казва София пред NOVA.

"Съсипаха я тази държава". Това е репликата, която Юлиана чува, пристигайки у нас. Изречена е от таксиметров шофьор. "Аз срещнах човечност и много осъзнати хора тук. Още повече заобичах този народ заради подкрепата, която получих", добавя бесарабската.  

Според младите момичета у нас има много хора с потенциал, които обаче трябва да го реализират. "Сравнявам България с Украйна. И двете държави бяха под сериозно руско влияние. Ако България успее да се бори по-сериозно с него, ще има щастливо европейско бъдеще", казва София.

