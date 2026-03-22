Бербатов: Изглеждам нелепо и глупаво сега, животът ми удари шамар, за да ме събуди
Още в Байер се подготвях – бойни изкуства, самозащита. Прецених, че е време да изкарам разрешително. Добър съм в бързината, във ваденето на оръжието от кобура. Мислех дори да се състезавам, но просто не ми достигна смелост в този момент", разказа Димитър Бербатов пред на bTV.
"Изглеждам нелепо сега и глупаво. Бях призован от властите и всички отговорни лица бяха там. Първо ме смириха по най-добрия начин. Написаха ми акт и ми бе наложена най-високата глоба.
"Поука: недопустимо е да си позволявам лукса да направя грешна преценка на ситуацията. Имам стаж и опит, но винаги трябва да бъдем подготвени. Животът ми удари шамар, за да ме събуди", каза още голмайстор №1 на България.
Припомняме, че на 21 март, в интернет се появи кратък клип, на който се вижда, че до предната седалка в превозното средство на бившия футболист е оставен пистолет. На клипа веднага реагираха от МВР, а изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев, разясни, че веднага е извикал притежателя на оръжието за разговор.
