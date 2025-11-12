ЗАРЕЖДАНЕ...
Бензиностанциите на "Лукойл" в България няма да спрат работа!
"Официално заявяваме, че всички обекти от търговската мрежа на компанията функционират и ще продължат да функционират в нормален режим. Няма никакви основания за прекратяване на тяхната дейност. Бензиностанциите са напълно обезпечени с гориво.Разпространяваните твърдения за спиране на работата са неверни, спекулативни и подвеждащи", пишат още те.
/
/
