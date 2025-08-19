ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Белият дом: Срещата между Путин и Зеленски е "в ход"
Тя многократно отказваше да отговаря на въпроси относно конкретни места.
"И двамата лидери изразиха готовност да седнат помежду си и затова нашият екип по национална сигурност ще помогне на двете страни да направят това“, каза Ливит пред репортери на брифинга в Белия дом.
На въпрос въпрос как са се променили плановете – от възможен тристранен към двустранен – Ливит каза, че "това е идея, която се е развила в хода на разговорите на президента както с президента Путин, така и с президента Зеленски и европейските лидери“, като според нея, "всички са съгласни, че това е чудесна първа стъпка“.
Тя добави, че Тръмп е "съгласен“ с идеята за двустранна среща без присъствието на САЩ.
"В крайна сметка президентът винаги е казвал, че има области на разногласия в тази война, които ще трябва да бъдат обсъдени и решени от тези две страни. И затова той иска тези две страни да се ангажират с пряка дипломация“, каза тя.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3712
|предишна страница [ 1/619 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Лекари спасиха живота на българката, намушкана 10 пъти с нож в Гърция
12:26 / 17.08.2025
Прободоха мъж пред магазин в Кюстендил
11:14 / 18.08.2025
Вече 25 дни продължава борбата с пожара в Пирин
09:50 / 18.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: