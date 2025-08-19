Белият дом: Срещата между Путин и Зеленски е "в ход"

© Плановете за двустранна среща между руския президент Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски вече са "в ход“, като се обсъждат "много варианти“, заяви прессекретарят на Белия дом Каролин Ливит, предаде CNN.



Тя многократно отказваше да отговаря на въпроси относно конкретни места.



"И двамата лидери изразиха готовност да седнат помежду си и затова нашият екип по национална сигурност ще помогне на двете страни да направят това“, каза Ливит пред репортери на брифинга в Белия дом.



На въпрос въпрос как са се променили плановете – от възможен тристранен към двустранен – Ливит каза, че "това е идея, която се е развила в хода на разговорите на президента както с президента Путин, така и с президента Зеленски и европейските лидери“, като според нея, "всички са съгласни, че това е чудесна първа стъпка“.



Тя добави, че Тръмп е "съгласен“ с идеята за двустранна среща без присъствието на САЩ.



"В крайна сметка президентът винаги е казвал, че има области на разногласия в тази война, които ще трябва да бъдат обсъдени и решени от тези две страни. И затова той иска тези две страни да се ангажират с пряка дипломация“, каза тя.