Бащата на заподозрения за убийството в Първомай: Синът ми беше съсипан от раздялата, страда от паник атаки
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 11:00
©
"Синът ми е един прекрасен младеж. Чете книги, свири на китара. Има много приятели. Раздялата му с Йоана Грозева, понесе много тежко."

Това каза пред журналисти Севдалин Цветанов, баща на обвиняемия за убийството в Първомай Ивелин Цветанов, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

"Mного хора изживяват силна любов и знаят какво означава една раздяла. Любовта води до всякакви неща. Не мога да гадая и и нямам информация все още кое е вярно и кое не. Познавам си детето и не мога да повярвам, че той може да извърши подобно нещо. Информацията за нас е шок. Ивелин е посъветван от една психоложка, че може да си върне любовта. Ходил е да поднася цветя, които обаче са били отхвърлени", каза още бащата.

Севдалин Цветанов  заяви още пред съда:

"Ивелин никога не е имал криминални прояви. Сега е студент в ТУ – София, занимава се със силов трибой и трейдинг. Има много приятели, поддържа връзка с бившите си учители, не е влизал в конфликти. След контакта ни на 26 август съм сигурен, че мястото му не е в ареста. Той страда от паник атаки, които са резултат от раздялата му с Грозева (б.р. - дъщеря на убитата Димитрина Грозева). Въпреки общественото мнение аз вярвам на българския съд и моля за промяна на мярката му. Лично поемам ангажимент за контрол над сина си.“

В момента магистратите разглеждат мярката за неотклонение на Ивелин, след като миналата седмица Окръжен съд – Пловдив постанови задържане под стража. Защитата обжалва това решение с надеждата апелативните магистрати да определят по-лека мярка. 

Решението  се очаква по-късно.


С две думи....моето гардже е лебед! И винаги поздравява бабите пред блока....
+2
 
 
На негово място бих казал, че синът ми е престъпник и като такъв трябва да понесе строгостта на закона. А не да обяснява къде и какво учи и какъв прекрасен спортист и човек е. Убил ли е жена, като прасе преди Коледа? Убил е! Това са фактите. Една млада жена вече гние в гроба, а за синковеца иска домашен арест или свобода изобщо. Какво значи паник атаки? Лабилна психика най-вероятно. Тогава на медикаменти и в лудницата. Но това е по-добре от панделата при содомитите, нали? Не става, тате. Така си го възпитал, така ще му береш плодовете.
+1
 
 
Не съм запознат в подробности със цялата история, но това какво общо има с убийството? Или сега ще се опитват да го изкарат психо и да мине всичко по мед и масло за него.
