Бащата на загиналия Филип: При знакови дела, такива фрапиращи грешки и пропуски са недопустими и въпреки всичко ги има
© NOVA NEWS
Бащата на Филип - Красимир Арсов, сподели пред NOVA NEWS, че във вторник, заедно със съпругата си, е присъствал на делото за смъртта на Сияна в Плевен, като заяви, че "при знакови дела, такива фрапиращи грешки и пропуски са недопустими и въпреки всичко ги има". "Представям си какво става с дела в някое градче, където никой не ги наблюдава, никой не прави нищо, а хората са потънали в мъката си", допълни Красимир.
По делото на сина му Филип той подчерта, че освен забавянето, най-фрапиращи са експертизите. Той заяви, че в тях има изопачаване на фактите, че дори е срамно.
Той разказа детайл от съдебния процес и разследването. Показани са два кадъра от момента на инцидента от таймера на вградения часовник – на единия пише 49 секунди, на другия 51, а вещото лице казва, че разликата е 1 секунда.
Според Красимир Арсов става дума или за некомпетентност, или за недобросъвестност.
Бащата на Филип казва, че трагедиите на пътя ще се случват, докато държавата не изпълнява своите задължения - полиция, АПИ, съд, прокуратура.
Арсов сподели още, че протестите имат за цел да бъде сложен край на войната на пътя и държавните институции да започнат да вършат работата си, "а не да се замитат следите под килима и да се прави всичко възможно престъпниците, които убиват, да живеят необезпокоявани".
Протестът ще започне преди заседанието - в четвъртък сутринта.
