За Калушев не съм променил мнението си изобщо. Това е заявил за bTV бащата на 15-годишния Александър, който беше открит мъртъв в кемпера под Околчица. Преди дни той беше категоричен, че е спокоен за него, защото има пълно доверие на Ивайло Калушев.В съобщение във Вайбър той заяви: "За Калушев не съм променил мнението си изобщо."На 6 февруари Яни Мaкулев каза, че не се чувал със сина си от 29 януари, но е спокоен за него. Той разбира за убийството в Петрохан от новините."Опитах се да се свържа с всичките и даваше изключен телефон. Аз съм сто процента сигурен, че са били на стотици километра оттам“, смята мъжът.Яни Мaкулев каза още, че се познава с Ивайло Калушев от 35 години."Мога да ви кажа, че човекът не е това, което се описва във всичките медии. Той е изключително интелигентен човек, много образован, търпелив и спортист. Много неща, които трудно се изговарят за кратко време. Много хора, които коментират педофилия, наркотици, секти и т.н. - те просто не знаят за какво става въпрос“, каза още той.Според криминалисти престъплението е обмислено и извършено след настъпил конфликт в групата. Според една от близките на жертвите обаче никога няма да разберем цялата истина.