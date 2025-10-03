Бащата на Сияна за тежката катастрофа на АМ "Хемус": Намушкан от мантинела, така загина той

© Facebook По-рано днес ви съобщихме, че на 2 октомври около 15.35 часа в ОДМВР-София е постъпил сигнал за тежко пътнотранспортно произшествие в района на 66 км на автомагистрала "Хемус“ в посока София. На място е установен лек автомобил, самокатастрофирал в мантинела, вследствие на което същата е преминала през купето и тялото на водача. Смъртта му е констатирана от екип на спешна помощ. По случая е образувано досъдебно производство.



Ето какво написа по този повод бащата на Сияна - Николай Попов във Facebook: "Загиналият млад мъж на автомагистрала "Хемус“ беше само на 33 години. Баща на едно 3-годишно дете.



Не, той не беше пътен убиец. Не беше системен нарушител. Това, че е карал американски автомобил, не го прави такъв. Данни за подобно поведение няма – проверено е.



По предварителни данни скоростта му е била около 107–115 км/ч при ограничение 140 км/ч. Да, валеше дъжд, но повечето автомобили се движеха дори по-бързо. Истинската причина е друга. На това място вече са станали десетки катастрофи, заради липса на отводняване на пътя.



Мантинелата, която трябваше да спаси живот, се превърна в оръжие. Скъсана и неизправна, вместо да поеме удара и всичко да приключи само с материални щети, тя буквално прониза човека и го уби на място. Намушкан от мантинела. Така загина той. Животът му свърши за един миг.



Не, това не беше самоубийство. Него го уби безхаберието и корупцията. Лично видях маркировката на мантинелата – ясно показваше, че е за смяна. Но никой не я беше сменил. Не хваля никого. Просто съм обективен – има хора, които си вършат работата, и други, които са за затвора. Началникът на Областното пътно управление – София, е за затвора.



Надявам се този път поне да има виновни. Това поредно безобразие не бива да бъде прикрито. Пазете се на пътя. Няма кой да ви пази, нито да ви спаси. Карайте бавно, само това е спасението и не винаги. Скапани пътища, липсващи мантинели това са фактите".