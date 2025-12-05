ЗАРЕЖДАНЕ...
Бащата на Сияна публикува видео: С 300 км/ч по Околовръстното на София
"Двама келеши се движат с 300 км/ч на околовръстното в София. За тях няма закони и ограничения? Ако убият някого? Нечие дете? Според тях всички ние сме: Аматьори", пише под видеото си Николай Попов.
На клипа се чуват младежки гласове и смях от "готината ситуация".
В края на миналия месец от "Пътна полиция“ съобщиха, че "откакто тол камерите засичат средна скорост, се забелязва подобряване на отношението на водачите", но явно младите шофьори продължават все още да си тестват мощностите на колата - въпреки тол камерите и въпреки смъртните случаи.
