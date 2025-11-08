ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Бащата на Сияна похвали държавата
За първи път държавата помисли за сигурността на хора, преди всичко. Това пише във Фейсбук профила си Николай Попов, бащата на загиналата край Теглиш Сияна.
Коментарът му е по повод новината, че рали “Пампорово" беше отменено.
"Само преди почти месец загина невинен човек, а млада майка беше осакатена и едва вчера се прибра вкъщи. Това стана пак на рали. Ако тогава имаше мисъл това нямаше да се случи", допълва Попов.
"Помните ли Албена - тя оцеля по чудо и сега е инвалид.
Ще отглежда сама малката си дъщеря, без един крак….и с куп травми.
Явно все пак ме свършили нещо, щом вече държавата първо мисли за хората /обикновените хора/, а после за интересите на хората с голямо “Х"", пише още той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Синоптици: Валежната зона в момента е над Сандански и Петрич
10:18 / 08.11.2025
Наръгаха млада жена в центъра на Благоевград
12:07 / 07.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: