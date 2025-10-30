Новини
Бащата на Сияна: Това не е просто безсрамие
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 16:29
©
Бащата на трагично загиналата Сияна, след катастрофа с тир с пореден пост за измамна схема, свързана с АПИ и уволнена от агенцията служителка, виновна по думите му за ПТП-то със Сияна. Ето какво написа той във фейсбук:

Гнусната истина за "системата“!

Една от виновните за кражбите от пътя, на който загина Сияна, е инж. Иванка Дичева Върбенова. Тази жена беше уволнена от АПИ-ОПУ Плевен след трагедията, прокуратурата я разследва… но какво мислите, че се случи после?

Нашият уникален български съд я възстанови!

И това не е всичко.

Докато не е работила в АПИ, тя започва работа…във фирмата, която извърши голяма част некачествените ремонти на пътя за милиони, където Сияна загина.

Тоест фирмата си е имала ръководен кадър в ОПУ-Плевен, която е работила за тях през цялото време.

Това не е просто безсрамие.

Това е корупция, връзки, схеми - които светят от километри.

Същите хора, същите фирми, същите лица и ние пак гледаме как те си разменят постове, заплати и власт, все едно нищо не е станало.

Но е станало.

Загина Сияна. Загинаха стотици хора в цяла България.

И всяко връщане на такива хора в системата е пореден удар върху справедливостта и пореден плесник в лицето на всички нас.

Не може така. Не и повече.

