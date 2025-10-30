Бащата на Сияна: Това не е просто безсрамие

© Бащата на трагично загиналата Сияна, след катастрофа с тир с пореден пост за измамна схема, свързана с АПИ и уволнена от агенцията служителка, виновна по думите му за ПТП-то със Сияна. Ето какво написа той във фейсбук:



Гнусната истина за "системата“!



Една от виновните за кражбите от пътя, на който загина Сияна, е инж. Иванка Дичева Върбенова. Тази жена беше уволнена от АПИ-ОПУ Плевен след трагедията, прокуратурата я разследва… но какво мислите, че се случи после?



Нашият уникален български съд я възстанови!



И това не е всичко.



Докато не е работила в АПИ, тя започва работа…във фирмата, която извърши голяма част некачествените ремонти на пътя за милиони, където Сияна загина.



Тоест фирмата си е имала ръководен кадър в ОПУ-Плевен, която е работила за тях през цялото време.



Това не е просто безсрамие.



Това е корупция, връзки, схеми - които светят от километри.



Същите хора, същите фирми, същите лица и ние пак гледаме как те си разменят постове, заплати и власт, все едно нищо не е станало.



Но е станало.



Загина Сияна. Загинаха стотици хора в цяла България.



И всяко връщане на такива хора в системата е пореден удар върху справедливостта и пореден плесник в лицето на всички нас.



Не може така. Не и повече.