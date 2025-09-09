Бащата на Сияна: Посмъртно изпълних една мечта на дъщеря си

© Facebook Галерия "Сияна Попова" ще бъде открита на столичната ул. "Червена стена" 2 на рождения ден на 12-годишното момиче, чийто живот беше отнет в катастрофа край с. Телиш.



"Посмъртно изпълних една мечта на дъщеря си. Малко пространство, посветено на Сияна и предназначено за добри каузи", написа бащата на Сияна Николай Попов във Facebook.



Ето какво още добави той: "Откриването е на 11 септември от 12:30 часа – на рождения ѝ ден. Сияна никога няма да навърши 13 години. Войната по пътищата я отне от нас. Останаха само плановете ни и споменът за прегръдките ѝ – силни и истински.



Първата изложба в галерията е нейна.



Скици, рисувани с моливи и скицници, които тя обичаше повече от играчки. Някои са от 9-годишна възраст. След като си отиде, разбрах какво значат нарисуваните очи, които плачат…



Със същото старание Сияна правеше и гривни, които подаряваше на деца – особено на болни дечица. Неистово искаше да помага. Днес аз мога само да продължа тази кауза.



Избрах да превърна болката в положителна енергия и добри дела. Учехме Сияна да бъде добра – ние също трябва да останем добри.



Ценете и пазете миговете с близките си. Никога не знаем кой няма да има рожден ден следващата година или кой ще липсва от коледната маса. Липсваш ни, Сияна.



Твоето семейство".