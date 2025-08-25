Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Бащата на Сияна: Получихме 300 хил. лева обезщетение. Част от сумата ще бъде за лечението на Марти, който бе прегазен от АТВ
Автор: Елиза Дечева 18:35Коментари (0)41
©
Днес заедно с майката на Сияна получихме общо 300хил. лева обезщетение за смъртта на дъщеря ни. Така започва публикацията си във Facebook бащата на детето Николай Попов. 

"Претенциите на останалите нейни наследници не са уважени. На толкова се оценява животът на едно дете в България", допълни той припомни, че сумата ще бъде дарена на болни деца, а всяко платежно нареждане ще бъде публикувано в социалната мрежа за по-голяма прозрачност. Попов каза, че ще настоява обезщетението да бъде преразгледано, както и ще подаде жалба срещу отказа за изплащането на останалите суми.

"Ако това не се случи ще заведем съдебни дела. Това не са мои пари, нито на застрахователите. Това са парите на болните български деца.Това е моята кауза", обясни Попов. 

Той се обърна към застрахователите с апел за превеждане и на останалите суми. 

"По този начин ще покажат, че са отговорни и съпричастни към ежедневните трагедии, които се случват в България. С тези средства сме решили да подпомогнем за лечението и на Марти. С каквото е необходимо. Жалко е, че нуждаещите са толкова много, а парите, колкото и да са те никога няма да стигнат. Прегръщам всички добри хора, които ме подкрепят от първия ден. Сили и кураж за семейството на Хриси и Марти. Днес за първи път се почуствах малко по добре, след като успяхме да докараме Марти в София. Представям си как би се вълнувала Сияна", завърши Николай Попов.

Още по темата: общо новини по темата: 159
14.08.2025 Утре изтича крайният срок за обезопасяването на опасни участъци в цялата страна – проверка установява, че работа не е свършена
10.08.2025 Бащата на Сияна дарява цялото обезщетение на деца в неравностойно положение
09.08.2025 Бащата на Сияна: Експертизата за катастрофата е дискредитирана - саботаж срещу правосъдието
08.08.2025 Камионът, убил Сияна, е бил неравномерно натоварен
06.08.2025 Бащата на Сияна: Делото е "минирано". Товарът на камиона е освободен без знанието на прокуратурата
05.08.2025 Бащата на Сияна: Линейката е пътувала 50 мин. Пътят е 15 мин. 
предишна страница [ 1/27 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
След въвеждане на еврото: Ще се промени ли формулата по швейцарското правило?
След въвеждане на еврото: Ще се промени ли формулата по швейцарското правило?
20:06 / 23.08.2025
Бабата на детето, прегазено от АТВ в Слънчев бряг: Няма подобрение в състоянието му
Бабата на детето, прегазено от АТВ в Слънчев бряг: Няма подобрение в състоянието му
10:34 / 23.08.2025
Паднали дървета, улици като реки и накъсани жици след вчерашната буря в Северозападна България
Паднали дървета, улици като реки и накъсани жици след вчерашната буря в Северозападна България
13:57 / 23.08.2025
Шофьори се оплакват от неравности около разделителните колчета в Кресненското дефиле: Предстои ли ремонт на трасето?
Шофьори се оплакват от неравности около разделителните колчета в Кресненското дефиле: Предстои ли ремонт на трасето?
14:16 / 23.08.2025
30 млрд. лв. трябват, за да бъде подменена остарялата ВиК мрежа в страната
30 млрд. лв. трябват, за да бъде подменена остарялата ВиК мрежа в страната
11:34 / 24.08.2025
Експерт по пътна безопасност: Може би вчера просветна някаква светлина в тунела, че ще има възмездие
Експерт по пътна безопасност: Може би вчера просветна някаква светлина в тунела, че ще има възмездие
20:16 / 23.08.2025
Неизправността на този сензор в автомобила може сериозно да повлияе на работата на двигателя
Неизправността на този сензор в автомобила може сериозно да повлияе на работата на двигателя
22:53 / 23.08.2025
Актуални теми
Матури 2025
Зима 2024/2025 г.
България в еврозоната
Туризъм
15-годишно момче загина, пометено от автомобил в София
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: