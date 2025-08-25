Бащата на Сияна: Местят Марти с хеликоптер в "Пирогов", още е в кома

© Бащата на загиналата в тежката катастрофа край Телиш Сияна - Николай Попов - с последна информация за състоянието на семейството, пострадало в катастрофата с АТВ в Слънчев бряг.



Публикуваме целия текст без редакторска намеса:



Вчера в болницата в Бургас пристигна проф. Николай Младенов – национален консултант по анестезиология и един от създателите на системата за въздушна спешна помощ. Благодаря му, че се отзова веднага.



След като се запозна със състоянието на Марти и Христина, бе преценено, че до този момент Марти е лекуван изключително правилно и лекарите в УМБАЛ – Бургас са направили всичко необходимо.



За продължаване на лечението е необходимо преместването на детето в детска реанимация в УМБАЛСМ "Пирогов", където могат да се полагат специални грижи. За тази цел във вторник или сряда екип от детски реаниматори ще пристигне в Бургас с въздушна линейка и ще транспортира Марти до приемащото лечебно заведение.



Състоянието му остава изключително тежко. Не отговарят на истината разпространените съобщения, че е контактен и по-добре. Детето е в кома!



Майката на Марти – Христина, е в клинична смърт. Според всички медици това състояние е необратимо. Трябва да се надяваме единствено на чудо!



Благодаря на всички за подкрепата от името на семейство Здравкови.



Молете се за тях!