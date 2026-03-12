ЗАРЕЖДАНЕ...
Бащата на Ники Златков е прибрал тялото му. Майката Ралица: Това е предателство и против волята ми
©
Още от първия момент след трагедията настоявам единствено за едно – истината за смъртта на сина ми да бъде напълно разкрита. За мен това означава всички обстоятелства около неговата смърт да бъдат изяснени по безспорен начин, включително чрез независими и безпристрастни експертизи.
Решението на бащата на Ники да предприеме действия, които на практика възпрепятстват тази възможност, е направено без мое знание и против ясно изразената ми позиция. Аз не съм давала съгласие за подобни действия. И многократно го помолих през последните дни да не взима тялото на Ники и да ме подкрепи в борбата ми за истината.
До този момент не са ми ясни мотивите, поради които той е избрал да постъпи по този начин. За мен това поведение представлява предателство както към търсенето на истината, така и към паметта на нашия син. Предателството беше абсолютно непоносимо за Ники както и лъжата.
Като майка на Ники аз ще продължа да настоявам за пълно и обективно разследване на всички факти и обстоятелства около неговата смърт. Това е мой дълг както към него, така и към всички убити на Петрохан и Околчица.
На т.нар. баща на Ники само искам да кажа, че истината за убийството на Ники няма да бъде погребана заедно с него. Той живееше според стремежа си за Истина и Свобода и аз ще се боря до край за това му право.
Още по темата
/
Слави Трифонов: Толкова е жалко и тъжно, че подобен човек не само е публична фигура, а и е кмет на София
18:20
Трифонов за "Петрохан": Защо Терзиев е дарил лично по сметката на сектанта, а не на въпросната организация?
11.03
Майката на Николай Златков към Слави Трифонов: Що за нахалство е да си позволявате да създавате тази песен
05.03
Ген. Василев за "Петрохан": Има пропуски. Не съм вътре в разследването, но това, което чета, показва пропуски
28.02
Юлиян Попов за "Петрохан": Идваха при мен, искаха да се поднови споразумението, казах, че няма как
26.02
Още от категорията
/
Д-р Цветеслава Гълъбова: Ако човек два месеца редовно гледа новини, може да развие невротично разстройство
15:30
Д-р Петър Мегеров: Проблемът с бъбречните заболявания е, че в повече от 2/3 от случаите те протичат безсимптомно в първите два-три стадия
12:19
Българка, живееща в Израел: При тревога хората имат по-малко от 10 секунди да се укрият. Положението е много, много тежко
09:18
Почина Любомир Пеевски
11.03
Д-р Петър Чипев със съвети за бързата адаптация на организма при преминаването към лятното часово време
11.03
Проучване: Едва 30% от хората, които теглят бързи кредити, проверяват дали фирмата е вписана в регистъра на БНБ
10.03
Д-р Спасов за честата, но грешна реплика: Докторе, пиши някакъв антибиотик, какъвто и да е, само и само да ми мине по-бързо
10.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.