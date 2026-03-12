Действията, предприети днес от страна на бащата на Ники във връзка с тялото на нашия син са извършени изцяло против моята воля и без моето съгласие!!! Така майката на Николай Златков, единият от тримата намерени мъртви до връх Околчица сигнализира какво се е случило с тялото на детео ѝ. Тя отбелязва, че е искала още експертизи и затова е помолила трупът да не бъде прибиран все още. Ето и целия пост на майката:Още от първия момент след трагедията настоявам единствено за едно – истината за смъртта на сина ми да бъде напълно разкрита. За мен това означава всички обстоятелства около неговата смърт да бъдат изяснени по безспорен начин, включително чрез независими и безпристрастни експертизи.Решението на бащата на Ники да предприеме действия, които на практика възпрепятстват тази възможност, е направено без мое знание и против ясно изразената ми позиция. Аз не съм давала съгласие за подобни действия. И многократно го помолих през последните дни да не взима тялото на Ники и да ме подкрепи в борбата ми за истината.До този момент не са ми ясни мотивите, поради които той е избрал да постъпи по този начин. За мен това поведение представлява предателство както към търсенето на истината, така и към паметта на нашия син. Предателството беше абсолютно непоносимо за Ники както и лъжата.Като майка на Ники аз ще продължа да настоявам за пълно и обективно разследване на всички факти и обстоятелства около неговата смърт. Това е мой дълг както към него, така и към всички убити на Петрохан и Околчица.На т.нар. баща на Ники само искам да кажа, че истината за убийството на Ники няма да бъде погребана заедно с него. Той живееше според стремежа си за Истина и Свобода и аз ще се боря до край за това му право.