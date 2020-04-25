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|Áàùà îò Âàðíåíñêî äîâåäå äúùåðÿ ñè äî øèçîôðåííî ðàçñòðîéñòâî ñëåä áëóäñòâî ñ íåÿ
Òåðèòîðèàëíîòî îòäåëåíèå â Äåâíÿ êúì Ðàéîííàòà ïðîêóðàòóðà âúâ Âàðíà ïðèâëå÷å êúì íàêàçàòåëíà îòãîâîðíîñò çà áëóäñòâî 43-ãîäèøíèÿ Àõìåä Õ. è ãî çàäúðæà äî 72 ÷àñà çà ïðåñòúïëåíèå ïî ÷ëåí 150, àë. 1 îò ÍÊ. Ìúæúò èçâúðøèë äåéñòâèÿ ñ öåë äà âúçáóäè èëè óäîâëåòâîðè ïîëîâî æåëàíèå áåç ñúâêóïëåíèå ñ ðîäíàòà ñè 19-ãîäèøíà äúùåðÿ, êàòî èçïîëçâàë ïîëîæåíèåòî íà èêîíîìè÷åñêà çàâèñèìîñò íà ìîìè÷åòî.
Äåÿíèåòî áèëî èçâúðøåíî ïðåç ôåâðóàðè òàçè ãîäèíà. Áàùà è äúùåðÿ ãëåäàëè òåëåâèçèÿ â äîìà ñè â ñåëî â îáùèíà Âúë÷è äîë. Èçâåäíúæ 43-ãîäèøíèÿò ìúæ çàïî÷íàë äà îïèïâà ìîìè÷åòî. Ñëåä òîçè ñëó÷àé ïîâåäåíèåòî íà äúùåðÿ ìó ñå ïðîìåíèëî, çàïî÷íàëà äà ñå äúðæè ñòðàííî, êîåòî áèëî çàáåëÿçàíî îò ìàéêà é. Ïðåãëåä ïðè ïñèõèàòúð óñòàíîâèë, ÷å áëóäñòâåíèòå äåéñòâèÿ, èçâúðøåíè îò áàùàòà, ñà îòêëþ÷èëè øèçîôðåííî ðàçñòðîéñòâî.
Ñèãíàë çà áëóäñòâîòî å ïîäàäåí â ïåòúê, 24 àïðèë, â êúñíèÿ ñëåäîáåä. Ìúë÷àíèåòî ñè ïîòúðïåâøàòà 19-ãîäèøíà äåâîéêà îáÿñíèëà ñúñ ñðàì è ñòðàõ. Ìîìè÷åòî æèâååëî â åäèí äîì ñ ðîäèòåëèòå ñè è ðàáîòåëà â ñåìåéíàòà ôåðìà. Íÿìàëî ïðèÿòåëè, íèòî âúçìîæíîñò äà îòèäå ïðè íÿêîãî.
43-ãîäèøíèÿò Àõìåä íå å îñúæäàí. Ïðîêóðàòóðàòà ùå âíåñå èñêàíå â Äåâíåíñêèÿ ðàéîíåí ñúä, êîéòî å êîìïåòåíòåí äà ìó âçåìå ìÿðêà çà íåîòêëîíåíèå "Çàäúðæàíå ïîä ñòðàæà“.
Êîìåíòàðè (2)
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