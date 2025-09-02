ЗАРЕЖДАНЕ...
|Баща на блъснати деца от АТВ в Слънчев бряг: Водим ги по психолози
Сред пострадалите от инцидента с АТВ-то в Слънчев бряг са и двете дъщери на Юлиян.
"Те са изписани и са вкъщи. Едната е с гипс, на голямата ѝ свалиха шевовете и почнахме да ходим по психолози", сподели той пред Bulgaria ON AIR .
Юлиян, който е и роднина на пострадалата Христина, сподели, че състоянието ѝ остава тежко: "Състоянието ѝ е леко казано критично. Казаха, че няма кислород към мозъка. Обявена е мозъчна смърт. Чакаме биологичната".
Мартин не е контактен
"Същото е положението. Още не е събуден, няма контакт. Чакаме", каза Юлиян.
"Това, което е по документи като регистрация и технически характеристики, и това което е всъщност на живо, нямат нищо общо. То е регистрирано като много по-малко и много по-маломощно, по-леко, от това, което всъщност е. Може да се направи предположение, че ако АТВ-то беше с тези характеристики, скоростни и теглови, които има по регистрация, може би нямаше да се стигне до толкова тежка ситуация", коментира Георги Гълъбов от Института за пътна безопасност.
Оттам призовават за ефективна работа от страна на МВР.
"Докато корупцията на толкова ниско ниво не се изкорени и не се промени манталитетът в службите за контрол, които са пътя, няма да имаме безопасност", категоричен е Гълъбов.
"Институциите спят и нищо не правят. Трябва да има много наказани", допълни Юлиян.
ИПБ призова правителството да предприеме кадрови и структурни промени в отговорните министерства, както и да засили контрола по места.
