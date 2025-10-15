Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Басейнова дирекция предупреди АПИ и Община Сливен да взимат незабавни мерки за отпадъците в река Тунджа
Автор: Десислава Томева 20:12Коментари (0)52
©
илюстративна снимка
Екип на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район“ (БДИБР) – Пловдив е направил оглед на място веднага след постъпила информация за струпания отпадък от асфалтов материал на брега на р. Тунджа, на изхода на с. Крушаре, община Сливен.

Установено е, че отпадъчният асфалт е струпан между устоите на стария и действащия мост на републиканския път II 53 Сливен – Ямбол. В момента на огледа асфалтът се свлича по дигата на реката към речното корито. Наличието на отпадъка близо до водния обект е предпоставка при влошена метеорологична обстановка – проливни дъждове и преминаване на високи води, голяма част от него да се свлече в речното корито и да доведе до наводняване на прилежащите територии.

Незабавно са информирани отговорните институции – Агенция "Пътна инфраструктура“, Областната управа на Сливен и Община Сливен, с указание в най-кратки срокове да се предприемат съответните мерки за премахване на асфалтовия отпадък.

Последваща проверка на място е извършена от експерти на Басейновата дирекция съвместно с представители на Областно пътно управление – Сливен и на местната власт. БДИБР допълнително е дала указания да бъде писмено информирана за предприетите действия за премахване на струпания отпадък. Изпълнението на дадените указания ще бъде проследено от дирекцията до края на седмицата.

Още по темата: общо новини по темата: 43
15.10.2025 »
14.10.2025 »
13.10.2025 »
13.10.2025 »
12.10.2025 »
11.10.2025 »
предишна страница [ 1/8 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Катастрофа затруднява движението по пътя между Симитли и Разлог
Катастрофа затруднява движението по пътя между Симитли и Разлог
13:01 / 14.10.2025
Откриха мъртви мъже в Кюстендил и Дупница
Откриха мъртви мъже в Кюстендил и Дупница
11:20 / 13.10.2025
Здравословната температура за тялото и сметките ни, на която трябва да настроим климатика в студените месеци
Здравословната температура за тялото и сметките ни, на която трябва да настроим климатика в студените месеци
14:01 / 14.10.2025
Сблъсък с камион прати две момичета в дупнишката болница
Сблъсък с камион прати две момичета в дупнишката болница
11:40 / 13.10.2025
Ново съоръжение подобрява условията за плуване в Сандански
Ново съоръжение подобрява условията за плуване в Сандански
10:06 / 13.10.2025
След взрива пред полицията в Дупница - арест в столицата
След взрива пред полицията в Дупница - арест в столицата
09:18 / 13.10.2025
Самоделката пред полицията в Дупница била с барут
Самоделката пред полицията в Дупница била с барут
14:37 / 13.10.2025
Актуални теми
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Съмнения за купуване на гласове в пазарджишкото село Огняново
51-ото Народно събрание
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: