Басейнова дирекция предупреди АПИ и Община Сливен да взимат незабавни мерки за отпадъците в река Тунджа

© илюстративна снимка Екип на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район“ (БДИБР) – Пловдив е направил оглед на място веднага след постъпила информация за струпания отпадък от асфалтов материал на брега на р. Тунджа, на изхода на с. Крушаре, община Сливен.



Установено е, че отпадъчният асфалт е струпан между устоите на стария и действащия мост на републиканския път II 53 Сливен – Ямбол. В момента на огледа асфалтът се свлича по дигата на реката към речното корито. Наличието на отпадъка близо до водния обект е предпоставка при влошена метеорологична обстановка – проливни дъждове и преминаване на високи води, голяма част от него да се свлече в речното корито и да доведе до наводняване на прилежащите територии.



Незабавно са информирани отговорните институции – Агенция "Пътна инфраструктура“, Областната управа на Сливен и Община Сливен, с указание в най-кратки срокове да се предприемат съответните мерки за премахване на асфалтовия отпадък.



Последваща проверка на място е извършена от експерти на Басейновата дирекция съвместно с представители на Областно пътно управление – Сливен и на местната власт. БДИБР допълнително е дала указания да бъде писмено информирана за предприетите действия за премахване на струпания отпадък. Изпълнението на дадените указания ще бъде проследено от дирекцията до края на седмицата.