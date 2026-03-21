Басейнова дирекция "Черноморски район“ (БДЧР) – Варна и РИОСВ – Варна извършиха повторна проверка на 20 март след постъпилите сигнали за загинали птици и делфини по крайбрежието в община Шабла. Проверката е извършена заедно с РЗИ и Областна администрация – Добрич.

От страна на БДЧР е възложено изследване на водни проби от района на Шабленското езеро. Резултатите от извършените изследвания ще бъдат оповестени своевременно след тяхното получаване.

По данни на ОДБХ - Добрич пробите, взети за птичи грип, са отрицателни. От Сдружение "Зелени балкани“ също са взети проби за изследване на делфините и птиците.