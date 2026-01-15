ЗАРЕЖДАНЕ...
Банкомат в Пловдив "глътна" 2000 лв., без да ги отчете
© bTV
Христо Георгиев внесъл 9000 лева по фирмената си сметка през банкомат от банков клон, но бил неприятно изненадан, когато на бележката сумата се оказала доста по-малка, а после и онлайн банкирането показало огромна липса:
"Преди точно една седмица опитах да захраня банковата си сметка с 9000 лв. 2100 лева бяха взети от банкомата, без да бъдат отчетени , разказа потърпевшият Христо Георгиевпред bTV.
Мъжът веднага подава жалба в банковия клон, където е разположен банкомата. "В онзи момент от банката реагираха доста бързо. Попълнихме рекламация и казаха, че ще отговорят в най-кратки срокове. Но тази седмица, във вторник, опитах да получа информация, любезният тон липсваше и отговориха, че 45 дни е срокът, в който имат право да ми отговорят“, допълни мъжът.
От банката отговориха за bTV: “Делът на грешките остава изключително нисък и значителният брой трансакции се извършват безупречно. Когато възникне технически инцидент, ние го разследваме внимателно и помагаме на клиента бързо".
Още по темата
/
Публикуваха за обществено обсъждане предложението общинските такси и цени на услугите в Благоевград в евро да се закръглят надолу
10:37
Заради еврото: Приеха изменение на таксите, събирани от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране
14.01
Радомир Чолаков: В малките населени места на първа линия са кметът, полицаят и пощаджийката. На втора линия са държавните органите
14.01
Ръководителят на Координационния център за еврозоната: Търговци твърдо заявяват, че ще продължат да работят с лева и след 1 февруари
14.01
Още от категорията
/
Почина Нико Стоянов
11:34
Д-р Детелинова: Усложненията от грипа са най-опасни за децата под 2 години и възрастните хора над 65 години
08:32
От днес до 20 януари във Варна се въвеждат противоепидемични мерки – учениците минават на онлайн обучение
14.01
Експерт: Имотният пазар в нов етап – по-спокоен, по-предсказуем и по-близо до реалните възможности на домакинствата
13.01
Председател на потребителска организация: Ако продължаваме така, една година няма да стигне за обмяна на парите
13.01
Парадокс: Да ти спрат колата от движение заради неплатени данъци, които не можеш да платиш защото системата не работи
13.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Бобъp
преди 32 мин.
Ти да видиш... 45 дни бил срока. Да не пропусне господина след 45 дни да им изисква и въстановяване на законна лихва върху задържаните си средства.
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.