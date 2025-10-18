ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Банка ДСК обяви новите си такси и комисиони, влизат в сила от 1 януари 2026 г.
"Уважаеми клиенти,
1. Считано от 01.01.2026 г. и във връзка с изпълнението на задължението на банката по Закона за въвеждане на еврото в Република България са извършени актуализации на специалните ценови условия включени в плановете за ежедневно банкиране и за спрените от продажба пакети за физически лица за календарната 2026 г. В допълнение, считано от 01.01.2026 г., дължимата месечна такса за обслужване на поддържания от Вас план / пакет ще се събира вече в евро.
2. Уведомяваме Ви, че считано от 01.01.2026 г., Общите условия на "Банка ДСК“ АД за предоставяне на платежни услуги, както и Общите условия по договори за откриване и обслужване на безсрочни спестовни сметки се изменят, като основните промени са:
Общи условия за предоставяне на платежни услуги
1. Обединяване на Общите условия на "Банка ДСК“ АД за предоставяне на платежни услуги и Общите условия за откриване и обслужване на безсрочни спестовни сметки в един общ документ;
2. Промени, свързани с въвеждане на уведомления чрез push-съобщения в електронните канали;
3. Промени, свързани с услугата по заплащане на комунални услуги и въвеждане на максимален лимит за тези плащания;
4. Промени, свързани с преустановяване на предлагането на директен дебит;
5. Промени, свързани с платежните инструменти (виртуална карта) за извършване на операции по сметки за електронни пари;
6. Промени, свързани с отпадането на лева като платежно средство в страната и преустановяване на водене на сметки и извършване на платежни операции в лева, както и промяна на стойности, посочени в лева;
7. Промени в реда за извършване на платежни операции от непълнолетни лица;
8. Промени в обхвата на депозитите, подлежащи на гарантиране от ФГВБ.
Общи условия по договори за откриване и обслужване на безсрочни спестовни сметки
1. Общите условия по договори за откриване и обслужване на безсрочни спестовни сметки се обединяват с Общите условия на "Банка ДСК“ АД за предоставяне на платежни услуги и престават да съществуват като самостоятелен документ
С всички промени в Общите условия можете да се запознаете тук.
Настоящото изявление има характер на предварително уведомление в съответствие с изискванията на чл. 62, ал. 1 от ЗПУПС. В случай че не приемате извършваните промени, имате право да прекратите писмено сключения договор преди датата на влизане в сила на промените без да дължите обезщетение или неустойка за това. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я е уведомил за обратното преди 01.01.2026 г.
С уважение,
Екипът на Банка ДСК"
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Над 636 хил. възрастни хора получават добавки към пенсиите си
10:13 / 16.10.2025
Само за няколко часа! Втори труп в центъра на Благоевград
09:36 / 17.10.2025
В Рила ремонтират екопътека за хора с увреждания
11:40 / 16.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: