Банка ДСК обяви новите си такси и комисиони, влизат в сила от 1 януари 2026 г.
Автор: Лора Димитрова 11:51Коментари (0)109
©
"Банка ДСК" АД публикува извествие за предстоящи промени в Общите условия на банката за предоставяне на платежни услуги на физически лица и Тарифата за таксите и комисионите, които Банка ДСК прилага за услуги на клиенти физически лица, в сила от 01.01.2026 г.

"Уважаеми клиенти,

1. Считано от 01.01.2026 г. и във връзка с изпълнението на задължението на банката по Закона за въвеждане на еврото в Република България са извършени актуализации на специалните ценови условия включени в плановете за ежедневно банкиране и за спрените от продажба пакети за физически лица за календарната 2026 г. В допълнение, считано от 01.01.2026 г., дължимата месечна такса за обслужване на поддържания от Вас план / пакет ще се събира вече в евро.

2. Уведомяваме Ви, че считано от 01.01.2026 г., Общите условия на "Банка ДСК“ АД за предоставяне на платежни услуги, както и Общите условия по договори за откриване и обслужване на безсрочни спестовни сметки се изменят, като основните промени са:

Общи условия за предоставяне на платежни услуги

1. Обединяване на Общите условия на "Банка ДСК“ АД за предоставяне на платежни услуги и Общите условия за откриване и обслужване на безсрочни спестовни сметки в един общ документ;

2. Промени, свързани с въвеждане на уведомления чрез push-съобщения в електронните канали;

3. Промени, свързани с услугата по заплащане на комунални услуги и въвеждане на максимален лимит за тези плащания;

4. Промени, свързани с преустановяване на предлагането на директен дебит;

5. Промени, свързани с платежните инструменти (виртуална карта) за извършване на операции по сметки за електронни пари;

6. Промени, свързани с отпадането на лева като платежно средство в страната и преустановяване на водене на сметки и извършване на платежни операции в лева, както и промяна на стойности, посочени в лева;

7. Промени в реда за извършване на платежни операции от непълнолетни лица;

8. Промени в обхвата на депозитите, подлежащи на гарантиране от ФГВБ.

Общи условия по договори за откриване и обслужване на безсрочни спестовни сметки

1. Общите условия по договори за откриване и обслужване на безсрочни спестовни сметки се обединяват с Общите условия на "Банка ДСК“ АД за предоставяне на платежни услуги и престават да съществуват като самостоятелен документ

С всички промени в Общите условия можете да се запознаете тук.

Настоящото изявление има характер на предварително уведомление в съответствие с изискванията на чл. 62, ал. 1 от ЗПУПС. В случай че не приемате извършваните промени, имате право да прекратите писмено сключения договор преди датата на влизане в сила на промените без да дължите обезщетение или неустойка за това. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я е уведомил за обратното преди 01.01.2026 г.

С уважение,

Екипът на Банка ДСК"

Зареждане! Моля, изчакайте ...

Окръжен съд Благоевград постанови  – 12 години лишаване от свобода 40-годишен, признал за изнасилване на малолетна
10:50 / 16.10.2025
Добрата идея, сблъскала се с реалността: Депутати от ЕП искат премахване на изискването за прикачените към бутилките капачки
16:01 / 16.10.2025
Над 636 хил. възрастни хора получават добавки към пенсиите си
10:13 / 16.10.2025
Само за няколко часа! Втори труп в центъра на Благоевград
09:36 / 17.10.2025
Параклис, разположен под Коматинските скали, посреща гости на празника, посветен на Свети Иван Рилски
09:29 / 16.10.2025
В Рила ремонтират екопътека за хора с увреждания
11:40 / 16.10.2025
Активен интерес от благоевградчани към възможностите за безплатна подмяна на старите печки
09:28 / 16.10.2025
