Балансирано хранене за зрели дами – есенно меню с предложения
Есента е идеалният сезон за въвеждане на по-полезни навици, защото предлага богато разнообразие от витаминозни плодове, кореноплодни, тикви и зелени зеленчуци.
Полезното меню за жените над 50 включва храни, които подпомагат здравето на костите, сърцето, хормоналния баланс, имунитета и поддържането на добра фигура.
По-хладното време натоварва имунитета, метаболизмът се забавя, а нуждите от витамини и минерали се повишават. Сезонните храни помагат за по-добър хормонален баланс, по-здрава костна система и контрол на теглото. Есенното меню за жените над 50 години оказва благоприятно влияние на:
Имунитет: Зеленчуци с витамин C като тиква, броколи и цвекло укрепват защитните сили.
Кости: Листни зеленчуци и млечни продукти осигуряват калций, витамин D, магнезий и K2.
Хормони: Ленено семе, сусам, бобови и тиквени семки подпомагат естествения баланс.
Тегло: Кореноплодните дават фибри и продължителна ситост, а тиквата и ябълките ограничават желанието за сладко.
Възпаления: Цвекло, куркума, джинджифил и зелен чай имат силно антиоксидантно действие.
Дневно есенно меню за жени над 50 години
Закуска – енергия и хормонален комфорт
Овес с печена тиква, канела, мед, ленено семе и орехи. Осигурява стабилна кръвна захар, фибри, фитоестрогени и омега-3.
Междинна закуска – Ябълка с малко сусамов тахан и мед. Дава фибри, полезни мазнини и приятна ситост.
Обяд – топлина и защита. Крем супа от тиква, моркови и джинджифил. Намалява възпаленията, подхранва кожата и е лека за храносмилане.
Основно: Печено пиле с розмарин, пащърнак, морков и сладък картоф. Комбинация от чист белтък и хранителни кореноплодни за дълготрайна ситост.
Следобедна закуска – Чай от шипки и шепа тиквени семки - силен витаминен бустер и добър източник на магнезий и цинк.
Вечеря – лека и полезна за сърцето. Печена сьомга с лимон и броколи. Дава омега-3 и витамин K, подпомага съня и храносмилането.
Десерт – Печени круши с канела и орехи за сладък, но балансиран финал.
И още няколко съвета от gotvach.bg – как да поддържате балансирано есенно меню след 50
– Залагайте на повече топли ястия.
– Осигурявайте си фибри всеки ден.
– Включвайте в полезното меню за жени над 50 растителни протеини за хормонален баланс.
– Ограничете червеното месо, наблягайте на риба и птиче месо.
– Пийте достатъчно вода и билкови чайове.
– Не забравяйте източниците на витамин D – сьомга, яйца, млечни продукти.
