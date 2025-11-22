ЗАРЕЖДАНЕ...
Балансирано хранене през зимата: Ключът към силен имунитет
©
По думите ѝ именно през студените месеци е важно да поддържаме по-балансиран режим на хранене, който да осигури достатъчно витамини, микроелементи и фибри.
"Зимата е период, в който често се наблюдава по-еднообразно хранене и недостиг на свежи продукти. Затова е важно в ежедневното меню да присъстват фибри, сезонни плодове и зеленчуци, както и достатъчно белтъчини", каза още тя.
Д-р Калинкова подчертава и ролята на витамин D за имунната система. "Добре е да се направи профилактична консултация за нивата на витамин D, както и да се проверят възможни дефицити на B12 и други важни микроелементи", препоръчва тя.
Д-р Калинкова е категорична, че храненето представлява около 50% от грижата за организма при всяко заболяване. "Комбинацията от разнообразна и богата на витамини храна, достатъчен прием на протеин, редовна физическа активност и контрол върху витаминните нива може значително да подпомогне имунната система", заключи тя.
Още по темата
/
Иван Звездев: Зелето няма да втаса, ако солта е малко. Идеалната формула е 3,5% на 10 литра вода
21.11
Благоевград и Кюстендил с оранжев код днес. НИМХ с пълна прогноза до неделя, идва сняг - вижте къде!
19.11
Кюстендил и части от Благоевградска област са с предупреждение от първа степен за опасно време
18.11
Още от категорията
/
Благовест Върбаков за Деня на християнското семейство: Всеки празник е повод да се вгледаме в себе си
21.11
Всички, които държат над 1000 лв. в брой, са официално уведомени за реда и условията на обмена
21.11
Сондаж на "Мяра": 74,8% от участвалите одобряват да се забрани на лица под 15 годишна възраст да използват социални мрежи
20.11
"Ние, потребителите": Подписът пред търговец извън офиса или магазина му е като годеж, но правата ви за връщане остават
20.11
Специалист: Когато шията отиде напред, ние променяме позицията на щитовидната жлеза и оттам хормоните започват да се променят
20.11
Д-р Стефан Иванов каза как 149 СУ "Иван Хаджийски" бе избрано да координира мрежа от училища и университети в Португалия, Чехия, Полша, Италия и Румъния
19.11
Проф. Йоаким Каламарис: Бюджетът за 2026 година е пример за това какво не трябва да се прави в държава, която иска финансова стабилност
19.11
Доц. Христо Орманджиев: Решението на Конституционния съд за искания от президента референдум отваря пътя за парламентарно разглеждане на този въпрос
19.11
Петър Колев: РСМ има историческия шанс да покаже, че има някакви наченки на държавност и справедливостта за трагедията в Кочани да възтържествува
19.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Костадинов за срещата си с Медведев: Каза, че ако има иск срещу Б...
22:43 / 21.11.2025
Денков: Виждаме, че е планирано дългът да се увеличи от 24% на 36...
22:36 / 21.11.2025
Нова заплаха тлее под земята на Балканите
22:20 / 21.11.2025
Енергийният министър: Искам да успокоя българите, имаме гориво за...
22:06 / 21.11.2025
Министърът на транспорта: Пътуването с влак между София и Пловдив...
21:30 / 21.11.2025
Председателят на Съвета на ректорите: Ще се наложи вдигане на так...
20:57 / 21.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.