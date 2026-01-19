Румен Радев.
По-рано от правителствената пресслужба обявиха, че държавният глава Румен Радев ще направи обръщение към българския народ. Темата на обръщението не е посочена в прессъобщението.
На въпрос дали ГЕРБ биха се коалирали с евентуален президентски проект Балачев отговори:
"Нека да я видим първо, каква ще е партията. Радев си е Радев, но в момента е президент и като такъв, може да говори всичко. Като заеме някаква позиция в политическия спектър, тогава може да коментираме", каза той.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.