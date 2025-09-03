Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Балабанов: Ще настояваме следващия бюджет да бъде максимално балансиран, за да се излекуваме от некадърността на Асен Василев
Автор: Петър Дучев 10:26Коментари (0)94
© Булфото (архив)
Безсилието на опозицията пролича през невъзможността да използват най-силното си оръжие - вотът на недоверие. Това заяви от парламентарната трибуна депутатът от ИТН Станислав Балабанов, предаде репортер на "Фокус".

По думите му усилената работа на Министерския съвет, икономическия министър и парламента се водят преговори за стъпването в България на един от най-големите инвеститори - "Райнметал".

Той изброи и приоритетите на ИТН за настоящия политически сезон. Сред тях са премахване на "мъртвите души" от избирателните списъци и въвеждане на 100% машинно гласуване с помощта на сканиращи устройства. "Ще настояваме следващия бюджет да бъде максимално балансиран, за да можем заедно да се излекуваме от некадърността на Асен Василев, която ни завеща", заяви той.

От партията ще искат и промени в Закона за референдумите.

Още по темата: общо новини по темата: 1502
03.09.2025 »
03.09.2025 »
03.09.2025 »
03.09.2025 »
03.09.2025 »
03.09.2025 »
предишна страница [ 1/251 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
70-годишна благоевградчанка е в болница след побой от нейна родственица
70-годишна благоевградчанка е в болница след побой от нейна родственица
12:02 / 01.09.2025
Истински ад на пътя към Кулата! Пътуващи съветват: Не тръгвайте!
Истински ад на пътя към Кулата! Пътуващи съветват: Не тръгвайте!
14:28 / 01.09.2025
Икономист за цените на имотите: Натрупват се рискове, хората очакват печалби, но може да загубят
Икономист за цените на имотите: Натрупват се рискове, хората очакват печалби, но може да загубят
20:54 / 01.09.2025
Главен инспектор Юлиан Петров: Пожарът в Рила е локализиран на площ от над 200 декара, днес не сме искали помощ от въздуха
Главен инспектор Юлиан Петров: Пожарът в Рила е локализиран на площ от над 200 декара, днес не сме искали помощ от въздуха
09:54 / 01.09.2025
През септември изплащането на пенсиите ще се забави
През септември изплащането на пенсиите ще се забави
10:56 / 01.09.2025
Дянков предупреди: Повишаването на данъците е неизбежно, но увеличаването на социалните осигуровки е "най-лошата идея"
Дянков предупреди: Повишаването на данъците е неизбежно, но увеличаването на социалните осигуровки е "най-лошата идея"
14:59 / 01.09.2025
Брутално задръстване преди и в Кресненското дефиле в посока Гърция
Брутално задръстване преди и в Кресненското дефиле в посока Гърция
16:28 / 01.09.2025
Актуални теми
Водна криза
Катастрофи в България
Военният парад в Пекин-2025
Акция на ДАНС и КПКОНПИ, обискираха дома и офиса на шефа на Митниците
51-ото Народно събрание
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: