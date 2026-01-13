Очакваме да получим подкрепа от всички, които искат машинно гласуване, защото в законопроекта на "Има такъв народ" се посочва, че искаме 100% машинно гласуване, но не с тези машини, с които гласуваме в момента, а със сканиращи машини. Това обяви зам.-председател на ПГ на "Има такъв народ" Станислав Балабанов.Утре народните представители са свикали Комисия по конституционни и правни въпроси, на която ще бъдат разгледани предложенията за промени в Изборния кодекс.Балабанов заяви, че депутатите имат готовност да интегрират тези сканиращи машини в изборните секции."От друга страна ИТН стартира участието си в този парламент с идеята избирателните списъци да бъдат изчистени от т.н "мъртви души", каза Балабанов и допълни, че от "Продължаваме Промяната-Демократична България" са първите, които са се подписали под предложенията им.По думите му има достатъчно време да се купят нови машини и да се направят промените в избирателните списъци."Машините са собственост на американска компания", каза той Балабанов и уточни, че с тях се провеждат и избори в САЩ.Според Балабанов това предложение ще сложи край и на т.нар. "ала-бала“ с машинното гласуване. Той уточни, че този израз не е въведен от тях, а от лидерите на ПП–ДБ, които, по думите му, продължават да таят надежди и на тези избори да правят "ала-бала“ с машините."Ние няма да позволим това", заяви категорично той.По отношение на третия мандат и дали имат желание и готовност да го поемат, Балабанов каза, че решението е изцяло в правомощията на президента."Ние достатъчно пъти сме получавали трети мандат", каза той и допълни, че по-важното, според него, е че обществото настоява за избори и всичко върви именно в тази посока, поради което целият процес следва да се възприема като административна процедура.