Методи Байкушев свиква спешно заседание на общинската комисия по безопасност на движението в четвъртък.
Поводът е поредицата от инциденти с пешеходци на територията на Благоевград през последните седмици, които показват, че са необходими решителни действия за повишаване безопасността на движение.
Градоначалникът вече разпореди спешни мерки за поставяне на допълнително осветление на пешеходни пътеки на натоварените артерии в града.
Призоваваме всички участници в движението да бъдат внимателни и да спазват правилата за движение!
