Байкушев: Приемането на еврото е втората изключително важна стъпка след влизането ни в Шенген

© "Приемането на еврото е втората изключително важна стъпка след влизането ни в Шенген в началото на тази година. За България границите отпадат, а оттук нататък ние вече сме пълноправен член на единния пазар. Това е залог за бъдещата сила на българската икономика, отбрана и сигурност. Това е големият позитив от приемането на еврото. Благодаря на правителството, че не се поколеба, въпреки трудностите. Всички знаем, че това е нашият национален интерес, защото единството е сила!“.



Това заяви кметът на община Благоевград Методи Байкушев по време на събитие, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото, организирана от Министерството на финансите и Българската народна банка, на което той бе домакин днес.



"Всички, които знаем какъв е националният интерес, а именно България да бъде равна на другите европейски народи във всеки смисъл – политически, образователен и икономически, сме приятели, независимо от дребните различия. Влизането в Шенген и Еврозоната е важният инструмент, с който скрепяваме това приятелство, защото всички гледаме в една и съща посока“, добави градоначалникът по време на дискусията.



Дискусията бе открита от министър-председателя на България Росен Желязков. "България ще стане част от близо 400 милионен пазар, който е доказал своите предимства от над 20-годишното си съществуване. Ние не приемаме чужда, а нашата европейска валута. Накратко ползите са стабилност и предвидимост, по-ниски транзакционни разходи, икономическа интеграция, финансова дисциплина. Членството в еврозоната е важен атестат за инвестиционната привлекателност на страната. Еврото насърчава инвеститорите да влязат в страната ни“, заяви той.



По време на дискусията, част от Националната информационна кампания, беше представена ясна, подробна и достоверна информация за основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото.



В информационната кампания в Благоевград участваха още Петър Дилов, министър на икономиката и индустрията, Георг Георгиев, министър на външните работи, Красимир Вълчев, министър на образованието, Галя Димитрова, зам.-министър на финансите, Петър Чобанов, подуправител на БНБ, Цветанка Андреева, политолог, Георги Динев, областен управител. Модератор на срещата бе Пламен Димитров, президент на КНСБ.