Бабата на родилката от Русе: Ако са направили всичко - защо Габи умря?

© Габриела Георгиева от Две могили е родила по естествен път второто си дете и е починала в болницата на третия ден от раждането. Тя е била в АГ-комплекса на Университетската болница "Канев".



Близките ѝ настояват за отговори. Прокуратурата се зае със случая.



Габриела е постъпила в болницата в четвъртък рано сутринта, където ражда здраво момченце по естествен начин. Малко по-късно започва да се оплаква от силни болки в корема. Близките на младата жена нямат обяснение за случилото се.



"Обезболяващо ѝ дали един път течно, направили видеозон, направили скенер, нямало нищо. Добре, как умря това дете?", пита бабата на Габриела - Севда Маринова.



В болницата са направили изследвания след консултация с хирург, но резултатите не са показали отклонения. Болките продължават, а в събота сутринта родилката припада. Въпреки 40-минутната реанимация, тя починала, пише Bulgaria ON AIR.



"Питам ги какво ѝ има на жена ми, нали ѝ нямаше нищо, нали имаше просто болки в корема, кажете ми какво се случва. Като влязох при нея, тя беше жива още. Хванах ѝ ръчичката, погледна ме в очичките, казах ѝ – всичко ще се оправи, ти си в техните ръце", сподели съпругът на родилката Светлин Георгиев.



От болницата незабавно са сезирали сами прокуратурата. Чакат се резултатите от аутопсията и хистологията, за да се изясни причината за смъртта.



В този период от 52 часа на родилката са правени изследвания образни, лабораторни и АГ изследвания, които са в реда, така че е спазен лечебно-диагностичният план. Винаги има неясни причини, но ние предполагаме защо е починала, но подробности не можем да дадем, тъй като е сезирана прокуратурата", обясни д-р Лидия Стефанова, директор "Медицински дейности".



"Това е смисълът на нашето уведомяване към прокуратурата, ако има нарушения, този, който е допуснал нарушенията, виновно ще си понесе отговорността", допълни изпълнителният директор на УМБАЛ "Канев" в Русе Иван Иванов.



Освен прокуратурата, от болницата в Русе също са започнали и вътрешна проверка по случая.