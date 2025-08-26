Новини
Бабата на родилката от Русе: Ако са направили всичко - защо Габи умря?
Автор: Илиана Пенова 11:09
©
Габриела Георгиева от Две могили е родила по естествен път второто си дете и е починала в болницата на третия ден от раждането. Тя е била в АГ-комплекса на Университетската болница "Канев".

Близките ѝ настояват за отговори. Прокуратурата се зае със случая.

Габриела е постъпила в болницата в четвъртък рано сутринта, където ражда здраво момченце по естествен начин. Малко по-късно започва да се оплаква от силни болки в корема. Близките на младата жена нямат обяснение за случилото се. 

"Обезболяващо ѝ дали един път течно, направили видеозон, направили скенер, нямало нищо. Добре, как умря това дете?", пита бабата на Габриела - Севда Маринова.

В болницата са направили изследвания след консултация с хирург, но резултатите не са показали отклонения. Болките продължават, а в събота сутринта родилката припада. Въпреки 40-минутната реанимация, тя починала, пише Bulgaria ON AIR.

"Питам ги какво ѝ има на жена ми, нали ѝ нямаше нищо, нали имаше просто болки в корема, кажете ми какво се случва. Като влязох при нея, тя беше жива още. Хванах ѝ ръчичката, погледна ме в очичките, казах ѝ – всичко ще се оправи, ти си в техните ръце", сподели съпругът на родилката Светлин Георгиев.

От болницата незабавно са сезирали сами прокуратурата. Чакат се резултатите от аутопсията и хистологията, за да се изясни причината за смъртта.

В този период от 52 часа на родилката са правени изследвания образни, лабораторни и АГ изследвания, които са в реда, така че е спазен лечебно-диагностичният план. Винаги има неясни причини, но ние предполагаме защо е починала, но подробности не можем да дадем, тъй като е сезирана прокуратурата", обясни д-р Лидия Стефанова, директор "Медицински дейности". 

"Това е смисълът на нашето уведомяване към прокуратурата, ако има нарушения, този, който е допуснал нарушенията, виновно ще си понесе отговорността", допълни изпълнителният директор на УМБАЛ "Канев" в Русе Иван Иванов.

Освен прокуратурата, от болницата в Русе също са започнали и вътрешна проверка по случая.






