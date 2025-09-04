Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Бабата на обвинения за дерайлиралия трамвай: Добро дете е! Още не мога да проумея какво е извършил
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 09:16Коментари (0)86
© Facebook
виж галерията
Кой е 22-годишният криминално проявен мъж, задържан и обвинен за тежкия инцидент с дерайлирал трамвай в София? Неговата баба застана пред камерата на NOVA и разказа  версията, която ѝ е споделил внукът ѝ, а именно, че се е опитал да спре движещия се трамвай и заради това е дръпнал ръчката. Обвиняемият е задържан за 72 часа, като ще бъде поискан  постоянният му арест. Ватманът не е с повдигнато обвинение, но се разследва за престъпление по служба. 

Добро дете. Още не мога да проумея какво е извършил - това каза бабата на задържания за инцидента с трамвая за внука си. По думите ѝ той е 22-годишен, обвързан, без завършено средно образование, работещ. Отгледан е от нея.

"Баща му замина много рано за Германия, създаде си там ново семейство. Майката беше наркоманка - водих я по програми, какво ли не правих, но почина. Просто дете без доверители. От моя гледна точка е добър внук. Не съм го накарала нещо да направи и да не го е изпълнил, пращам го до магазина, не ми е отказвал, от време на време разхожда кучето, ходи на работа", споделя жената.

Младият мъж е криминално проявен. Съден е за кражба.

"Деянието е извършено в изпитателния срок на предходно осъждане от април месец тази година“, съобщи прокурор Вихър Михайлов.

"Много пъти се е прибирал в нетрезво състояние. Просто с компанията, в която е, ходят, крадат, правят щуротии. Някаква печка бяха взели. Просто дете, изоставено от родителите си. И аз сега при това положение се чувствам страшно виновна, защото аз го отгледах“, допълва бабата.

Версията на семейството за инцидента обаче се различава от тази на полицията.

"Каза ми, че се е опитал да спре трамвая, пресегнал се е през отворения прозорец и е дръпнал ръчката. Явно не е бил набрал скорост. Поне така разбрах аз. А после, от страх, просто се е скрил. Изчакал е да се стъмни и да се прибере“, допълва разказа си възрастната жена.

Според СДВР от видеонаблюдението са установявени две лица, които направили опит да се качат на трамвайната мотриса от вратата за пътници и след като не успели, заобиколили превозното средство и от лявата му страна, през незатворено прозорче, бъркат и привеждат трамвая в движение.

Без да съобщи на роднините си къде е бил през целия ден, 22-годишният мъж се прибира късно вечерта.

Бабата споделя, че му се е скарала, защото цял ден го е търсила безуспешно. А той споделил, че се е скрил от полицията, защото го е било страх. 

Първоначално задържан е 29-годишен мъж, познат на МВР. След разпит, той показва чатовете си с втори младеж. Именно той признава вината си. Открит е след претърсване на 11 адреса. Наказанието при доказване на престъпление е от 5 до 15 години затвор.

"Няколко пъти идваха да го търсят. Влизаха в стаята му да направят оглед. Обадихме се, че се е прибрал, защото те няколко пъти идваха да питат за него. Чичо му се обади в Първо районно и дойдоха - сложиха му белезници и го прибраха“, обясни бабата.

От "Столичния електротранспорт“ излязоха с официална позиция по случая.

Водачът е напуснал кабината, без да обезопаси мотрисата напълно според правилата. Той е временно отстранен до приключване на вътрешната проверка.

Още по темата: общо новини по темата: 12
03.09.2025 »
03.09.2025 »
03.09.2025 »
03.09.2025 »
02.09.2025 »
02.09.2025 »
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Продължава борбата с големия горски пожар в Рила
Продължава борбата с големия горски пожар в Рила
10:07 / 02.09.2025
Нови подземни контейнери ще има в Благоевград
Нови подземни контейнери ще има в Благоевград
15:41 / 02.09.2025
Шефът на БНБ за еврото: Спестяванията ще бъдат защитени, кредитите – по-прозрачни, а покупателната способност – по-добре съхранена
Шефът на БНБ за еврото: Спестяванията ще бъдат защитени, кредитите – по-прозрачни, а покупателната способност – по-добре съхранена
14:25 / 02.09.2025
Проверяват състоянието на дървото, чийто клон се прекърши в центъра на Благоевград
Проверяват състоянието на дървото, чийто клон се прекърши в центъра на Благоевград
09:56 / 02.09.2025
Премахват дървото, от което снощи се отчупи клон в центъра на Благоевград
Премахват дървото, от което снощи се отчупи клон в центъра на Благоевград
15:40 / 02.09.2025
Грандиозен финал на "Пирин Фолк" 2025 в препълнения Летен театър в Сандански
Грандиозен финал на "Пирин Фолк" 2025 в препълнения Летен театър в Сандански
17:03 / 02.09.2025
Плевнелиев: Светът научи, че сме рискова държава, че нямаме работещи институции, че сигурността на световните лидери не е гарантирана
Плевнелиев: Светът научи, че сме рискова държава, че нямаме работещи институции, че сигурността на световните лидери не е гарантирана
08:46 / 02.09.2025
Актуални теми
51-ото Народно събрание
Военният парад в Пекин-2025
Предполагаема руска намеса е довела до инцидент със самолета на Урсула
Бюджет 2026
България и Войната в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: