Баба Ванга: Черно море ще достигне Сливен
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 17:07Коментари (0)32
Старо пророчество на Ванга, разпространено от бизнесмена Антолий Лубченко, казва, че на Земята предстои нов потоп, заради които Черно море ще достигне Сливен.

За това предсказание свидетелстват и други хора, които са общували с Ванга, като се добавя, че тези потопи вече достигат България.

Според прогнозите на петричката пророчица през първата половина на XXI век Черно море ще разшири територията си, като стигне градове, намиращи се във вътрешността на страната.

Ванга е предрекла още силни земетресения и порои в Пирин, като според нея заради тези катаклизми значителна част от планината ще остане под вода.

"Потоп също ще има след 30 или 40 години. Голямо тяло ще долети до Земята и ще се удари във водата. Вълните ще отмият много страни и народи и Слънцето ще изгасне за три години. Ще оцелеят добрите, а злите, които се правят на много хитри, ще загинат.

Много, много от тях ще загинат. А след това ще настъпи много добър живот и безсмъртие" – заявила Ванга в пророчество, записано през 1996 година от Антолий Лубченко.

Създателят на Бялото братство – Петър Дънов, също пророкувал потопи, които ще залеят Земята. Според него Средиземно море и Каспийско море ще се слеят, образувайки редица езера в Азия.

За Балканския полуостров Дънов казва, че ще потъне под наплива на Средиземно море, като в първата фаза на потопите ще стигне Родопите.

“Някои крайморски градове на Черно море ще потънат - пристанище може да бъде един по-вътрешен град. Япония ще потъне съвсем. Но първо катаклизмите ще станат на по-далечните места, а Балканският полуостров е оставен за по-подир" – заявил учителят в своя беседа.

Едгар Кейси също е предрекъл потоп, който ще промени очертанията на континентите и значително ще увеличи Световния океан.

Американският пророк Гордън Майкъл Скалион също потвърждава думите на Кейси, като добавя, че Испания и Португалия напълно ще бъдат заличени от лицето на Земята, пише sanovnik.bg.

Под вода ще останат и италианските градове Венеция, Неапол, Рим и Генуа, а Ватиканът ще се спаси като по чудо.






