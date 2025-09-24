БСП за липсата на кворум в парламента: Хаосът свърши, ПП-ДБ да се държат отговорно

© Булфото "Искам да напомня на колегите от "Продължаваме промяната-Демократична България", че преди повече от девет месеца свърши поредицата от избори, предизборни кампании и хаос. Вече имаме редовно, стабилно правителство и е време за работа. Така че ги моля да се държат отговорно, да присъстват в зала и да работят", коментира пред журналисти липсата на кворум секретарят на ПГ на "БСП-Обединена левица" Атанас Атанасов.



От своя страна депутатът от левицата Габриел Вълков заяви:



"Предполагам че може да ги е притеснила втора точка от дневния ред – законопроектът за безопасността и сигурността по време на футболни мачове, понеже опозицията се опитва да превърне българския парламент във футболен мач – с агитки, с крясъци, с викове, с бой в залата. Това не е нормалният начин, по който трябва да работи един български парламент, за да може България да върви в една нормална посока. Може да ги притеснява и трета точка – годишният доклад за младежта. Този доклад не е приет от пет години, а е важен, защото виждаме какво става при младите хора, виждаме какво става по пътищата, виждаме наркозависимост, зависимост от хазарт. Вместо да решаваме реални проблеми на младите хора и на българските граждани, ние се занимаваме с чужди теми", допълни той.