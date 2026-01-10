Иван Таков. По-рано Националният съвет на БСП се събра на заседание с основна цел избор на ново ръководство - състав на Изпълнителното бюро.
"Удовлетворен съм от решението на Националния съвет, от смислената дискусия, която проведохме там. Решението за Конгрес преди изборите, като на него трябва да се направи точен и ясен анализ на участието ни в управлението, нашата парламентарна дейност. Много важно- платформа и насоки за предстоящите избори и избор на ново ръководство. Дадохме ясен знак, че сме чули социалистите и нашите избиратели", каза Таков.
Таков заяви, че не изключва вероятността той да се кандидатира за председател на БСП. Конгресът ще бъде свикан на 7-8 февруари.
ФОКУС припомня, че съветът бе насрочен още миналата година през декември. Тогава цялото Изпълнителното бюро на БСП, без председателя на Националния съвет на партията Атанас Зафиров, подаде оставка в резултат на подадената оставка от правителството.
