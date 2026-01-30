"БСП внесе законопроект в Комисията по въпросите за младежта и спорта, който предвижда пълна забрана на никотиновите торбички или т.нар. "снус", заяви в кулоарите на парламента депутатът и лидер на младежкото БСП Габриел Вълков."Това са новите наркотици на младото поколение. Една такава торбичка се равнява на между половин и една кутия цигари. Забранени са за под 18 години, но няма никакъв контрол в държавата", допълни той.По думите му забраната е наложителна, защото употребата на тези никотинови торбички води до рак, разяждане на венците и т.н."Призоваваме родителите да следят дали децата им използват такива. Обръщам се към големите тютюневи компании, индустрията, която чрез всякакви лобистки методи се опита да ни звъни, да ни убеждава да не ги забраняваме, да изтеглим законопроекта. Ние от БСП не се продаваме. Призоваваме и залата да приеме законопроекта в максимално кратки срокове", каза още Вълков.